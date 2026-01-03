Người đàn ông uống rượu, chạy xe máy không đội mũ bảo hiểm tông bị thương CSGT

(VTC News) -

Thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa, khoảng 19h40 ngày 2/1, khi đang làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát tại Km15+500 Quốc lộ 47C thuộc địa phận xã Triệu Sơn, Tổ công tác của Phòng CSGT Công an tỉnh Thanh Hoá phát hiện người đàn ông lái xe máy BKS 36X1- 4840 không đội mũ bảo hiểm nên đã ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra.

Tuy nhiên, người này đã không chấp hành hiệu lệnh dừng xe, mà tăng ga đâm thẳng vào người Đại úy Đỗ Quốc Dũng. Sau khi sự việc xảy ra, Tổ công tác đã nhanh chóng khống chế đối tượng, bảo vệ hiện trường và đưa Đại úy Dũng đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh.

Lãnh đạo Công an tỉnh Thanh Hóa thăm hỏi, động viên Đại úy Đỗ Quốc Dũng. (Ảnh: Công an Thanh Hóa)

Theo chẩn đoán, Đại úy Dũng bị gãy xương quay tay trái và chấn thương vùng đầu, đang tiếp tục điều trị tại bệnh viện.

Đối với người vi phạm, qua kiểm tra ban đầu xác định, người cầm lái xe máy BKS 36X1-4840 là Trịnh Ngọc Tấn (SN 1984, trú thôn Tân Dân, xã Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hoá). Tại thời điểm kiểm tra, Trịnh Ngọc Tấn không xuất trình được giấy phép lái xe. Khi cảnh sát kiểm tra nồng độ cồn trong hơi thở của Tấn có kết quả 0.254mg/lít khí thở.

Tổ công tác đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với Trịnh Ngọc Tấn về các hành vi: Điều khiển xe trên đường mà trong hơi thở có nồng độ cồn vượt quá 0,25 mg/lít khí thở đến 0,4mg/ lít khí thở; không có giấy phép lái xe; điều khiển xe trên đường mà không đội mũ bảo hiểm.

Phòng CSGT Công an tỉnh đang phối hợp Công an xã Triệu Sơn củng cố hồ sơ ban đầu, bàn giao Tấn, phương tiện cho Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh tiếp tục điều tra, xử lý.

Chiều 3/1, lãnh đạo Công an tỉnh Thanh Hóa cùng đoàn công tác của Công an tỉnh đến thăm hỏi, động viên Đại úy Đỗ Quốc Dũng - cán bộ Phòng CSGT Công an tỉnh - bị thương khi làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát bảo đảm trật tự an toàn giao thông dịp Tết Dương lịch 2026.