Cứu sống bệnh nhân 74 tuổi người nước ngoài bị ngưng tim 95 phút

(VTC News) -

Thông tin trên được đại diện Bệnh viện Quân Y 175 cung cấp chiều 20/8.

Trước đó, sáng sớm 11/7, ông W.C.N (74 tuổi, quốc tịch Malaysia và Singapore) đột ngột ngừng tim khi đang chơi tennis trên địa bàn phường Hạnh Thông, TP.HCM.

Một nhân viên y tế gần đó lập tức thực hiện ép tim ngoài lồng ngực (CPR - kỹ thuật hồi sinh tim phổi) và gọi cấp cứu 115.

Trong suốt quá trình vận chuyển, CPR được duy trì liên tục để giữ máu lưu thông đến não và các cơ quan quan trọng.

Bệnh nhân W.C.N điều trị tại Bệnh viện Quân y 175. (Ảnh:BVCC)

Bệnh nhân nhập viện Quân y 175 vào 7h20 cùng ngày trong tình trạng đã ngưng tim, ngưng thở.

Bệnh viện Quân y 175 lập tức kích hoạt báo động đỏ, huy động đồng thời các khoa Cấp cứu, Hồi sức tích cực, Can thiệp Tim mạch, Gây mê Hồi sức.

Tại khoa Cấp cứu, bệnh nhân được hồi sức tim phổi nâng cao, gồm: sốc điện, khử rung, đặt nội khí quản, thở máy trong khoảng 50 phút liên tục. Sau đó, bác sĩ tiếp tục duy trì thuốc vận mạch, ổn định huyết động và nhịp tim cho bệnh nhân trong khoảng 20 phút.

Trung tá, Ths.BSCK1 Diệp Hồng Kháng, Phó Chủ nhiệm Khoa Hồi sức tích cực và chống độc, Bệnh viện Quân y 175 cho biết: “Đây là một trong những trường hợp hiếm hoi ngưng tim ngoài viện trong thời gian kéo dài nhưng vẫn được cứu sống thành công. Yếu tố then chốt chính là sự phối hợp liên chuyên khoa chặt chẽ, từ cấp cứu, can thiệp, hồi sức đến phục hồi chức năng. Mô hình điều trị toàn diện này giúp nâng cao đáng kể cơ hội sống và hạn chế tối đa tổn thương não.”

Đáng chú ý, trường hợp bệnh nhân W.C.N được cứu sống nhờ mô hình cấp cứu trước viện đang thí điểm tại TP.HCM. Ở mô hình này, các bác sĩ, nhân viên y tế được huấn luyện kỹ năng CPR tận dụng “thời gian vàng” góp phần sơ cứu kịp thời cứu sống bệnh nhân.