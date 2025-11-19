Người đàn ông sống sót kỳ diệu sau 5 giờ bị chôn sống dưới tuyết

(VTC News) -

Ở tuổi 27, vận động viên xe trượt tuyết chuyên nghiệp Matt Potratz (người Mỹ) được thông báo đã chết não sau tai nạn lở tuyết kinh hoàng. Gia đình anh được bác sỹ khuyên nên cân nhắc việc tắt máy hỗ trợ. Tuy nhiên, trong khoảnh khắc tưởng như không còn hy vọng, một “phép màu” đã xảy ra, mở đầu cho hành trình sống sót và hồi sinh phi thường của người đàn ông hiện 44 tuổi này.

Bị tuyên bố chết não sau tai nạn tuyết lở

Matt bị chôn vùi trong một trận tuyết lở ở tiểu bang Idaho (Mỹ), nơi anh bị hất văng xuống núi và đập mạnh vào cây. Cú va chạm làm rách mũ bảo hiểm và khiến đường thở của anh bị tuyết bịt kín. Trên đường đến bệnh viện, Matt ngừng tim và được cấp cứu khẩn cấp. Khi vào viện, hàng loạt xét nghiệm cho thấy não của anh không còn hoạt động.

“Họ nói tôi đã chết não. Bố tôi không chấp nhận điều này và hỏi ý kiến một bác sỹ khác. Ông bảo: ‘Matt là con của tôi, tôi sẽ không từ bỏ sớm như thế", Matt kể lại.

Khi các bác sỹ chuẩn bị xác nhận tử vong, gia đình và bạn bè vây quanh giường bệnh. Họ đặt tay lên người Matt, cầu nguyện và mong chờ điều kỳ diệu. Sau gần 90 phút, một người bạn lên tiếng: “Tôi cảm thấy Matt biết chúng ta ở đây. Hãy thử xem cậu ấy có phản ứng không".

Người bạn hét lớn: “Matt, nếu cậu nghe thấy thì hãy mở mắt ra". Dù mắt không mở, nhưng mí anh khẽ động đậy. Bác sỹ được gọi trở lại. Khi được yêu cầu bóp tay bác sỹ, Matt đã làm được. “Tôi tin đó là phép màu", anh nói.

Thời điểm tai nạn là tháng 3/2009. Là vận động viên xe trượt tuyết chuyên nghiệp, anh rong ruổi khắp miền Tây nước Mỹ và Canada để ghi hình cho các bộ phim mạo hiểm. Anh leo máng trượt, nhảy xuống vách đá, làm mọi trò điên rồ. Anh từng tham gia 7 bộ phim và cộng tác với 5 vận động viên hàng đầu thế giới.

Matt không nhớ gì về vụ tuyết lở, còn đồng đội kể lại, ban đầu, họ thấy chiếc mũ bảo hiểm màu cam của anh ló ra khỏi tuyết và tưởng anh ở ngay bên dưới. Nhưng khi đào ra, họ chỉ thấy chiếc mũ rỗng, dây cài còn nguyên.

Phải dùng thiết bị định vị tuyết lở, họ mới tìm thấy anh. “Ngón tay tôi thò ra khỏi tuyết. Tai, mũi và miệng đều bị nhét đầy tuyết. Đường thở hoàn toàn bị tắc. Họ phải dùng tay móc tuyết trong miệng tôi để mở đường thở", anh kể.

Cuộc giải cứu kéo dài 5 giờ vì thời tiết xấu khiến trực thăng không thể tiếp cận. Matt được vận chuyển bằng xe trượt tuyết với hàng loạt chấn thương nghiêm trọng, gãy cổ, gãy xương đùi và ba xương sườn, xẹp phổi, vỡ xương mặt và chấn thương sọ não với tụ máu hai bên não.

Matt được giải cứu sau vụ sạt lở tuyết.

88 ngày trong viện và hành trình học lại từ đầu

Matt nằm viện tổng cộng 88 ngày, một nửa thời gian trong tình trạng hôn mê. Khi tỉnh lại, anh không thể viết tên mình, thậm chí không thể viết bảng chữ cái.

“Tôi phải học lại cách đọc, cách nói bằng những tấm thẻ như học sinh tiểu học. Và tôi phải tập đi lại từ đầu", anh nhớ lại.

Quá trình phục hồi thể chất vốn đã gian nan, nhưng phục hồi tinh thần còn khắc nghiệt hơn. Anh biết trước đây mình khỏe mạnh và nhanh nhẹn. Việc nhận ra mình không còn là con người đó nữa thật đau đớn. Cơn đau thần kinh ảo ở cánh tay trái bị liệt khiến anh kiệt quệ, giống như tay bị lạnh buốt rồi đột ngột nóng ran, nhưng tăng lên gấp 15–20 lần.

Có đêm, cơn đau khiến anh tuyệt vọng đến mức chuẩn bị tự tử. Anh lấy đồ, định lái xe trượt tuyết đến cây cầu gần đó, đội lại chiếc mũ bảo hiểm tìm thấy trong vụ tuyết lở rồi nhảy xuống.

Nhưng khi đang mặc đồ, anh nghĩ đến Ethan, cậu con trai thứ hai vừa mất chú chó cưng Sadie. "Cậu bé từng nói với tôi: 'Bố ơi, con không muốn nó ở trên thiên đường. Con muốn nó ở đây với con'. Suy nghĩ ấy còn đau hơn cả trận tuyết lở. Tôi tự hỏi, điều gì sẽ xảy ra nếu bố nó biến mất?”, Matt kể. Lúc đó anh ngã gục trên giường và bật khóc.

Matt khi đang điều trị ở bệnh viện.

Ca phẫu thuật tiên phong giúp hồi sinh cuộc đời

Một năm sau, Matt được phẫu thuật tại Chicago để cắt tín hiệu đau dây thần kinh. “Họ mở cột sống và dùng kim điện nóng đặt tổn thương lên dây thần kinh. Cuộc đời tôi thay đổi hoàn toàn. Tôi chỉ cần dùng một liều thuốc nhẹ, không gây nghiện", anh giải thích về ca mổ giúp giảm đau đáng kể.

Ở tuổi 44, Matt hiện vẫn bị liệt hoàn toàn ánh tay trái nhưng đã xây dựng lại cuộc sống mới. Anh trở thành diễn giả truyền cảm hứng, tác giả, người làm podcast, điều hành doanh nghiệp chuyên về bảo hiểm nhân thọ và giải pháp hưu trí.

“Họ bảo tôi sẽ không đi lại được nhưng tôi vẫn đi lại. Họ bảo tôi không thể nói bình thường được, giờ tôi sống bằng nghề nói. Họ bảo tôi sẽ gặp khó khăn khi xử lý suy nghĩ, còn tôi đã tự viết một cuốn sách", Matt tự hào.

Gia đình là nguồn sức mạnh lớn nhất với anh. Mẹ anh, bà Carol, ở cạnh giường bệnh suốt 65 ngày và bỏ việc để chăm sóc con. Cha anh luôn ở bên trong những đêm dài tại bệnh viện. Matt cho biết động lực lớn nhất của anh là trở thành người cha tốt nhất cho 7 đứa con của mình.

Phép màu cứu sống người đàn ông bị chôn sống trong tuyết.

Cuốn sách “Hai bàn tay: Một cuộc đời thay đổi triệt để” kể lại toàn bộ hành trình ấy. Matt mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Anh không muốn thay đổi bất cứ điều gì.

Dù mất đi vĩnh viễn một phần cơ thể nhưng Matt khẳng định không hề hối tiếc: “Nhiều người hỏi tôi có muốn thay đổi điều gì không. Câu trả lời là không, ngay cả việc lấy lại cánh tay trái. Không gì trong số đó có thể tạo nên con người tôi hôm nay. Tôi thích con người bây giờ hơn. Sự đồng cảm, tình yêu thương, cách tôi nhìn nhận mọi thứ, trước đây tôi không có được như thế. Tôi từng là người đàn ông tử tế, nhưng không phải người đàn ông này".