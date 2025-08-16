Người đàn ông làm nghề giết mổ nhiễm liên cầu lợn

(VTC News) -

Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội (CDC), thành phố vừa ghi nhận một trường hợp nhiễm liên cầu lợn, nâng tổng số ca mắc từ đầu năm 2025 lên 8, trong đó có một người tử vong.

Bệnh nhân liên cầu lợn là nam giới, 48 tuổi, trú tại Thường Tín, làm nghề giết mổ lợn. Người này khởi phát bệnh từ ngày 8/8 với các triệu chứng đau đầu, buồn nôn, sốt, sau đó được nhập viện Bạch Mai và xét nghiệm dịch não tủy dương tính với vi khuẩn.

Cộng dồn từ đầu năm 2025, Hà Nội có 8 trường hợp mắc, trong đó 1 trường hợp tử vong. Con số này cao hơn so với cùng kỳ năm 2024 (7 trường hợp mắc, 1 tử vong).

Vi khuẩn có thể lây nhiễm sang người qua đường tiếp xúc trực tiếp chăn nuôi, hay giết mổ, chế biến thịt lợn bệnh. (Ảnh minh hoạ)

Cũng theo CDC Hà Nội, trong tuần từ 8/8 đến 15/8, thành phố ghi nhận 119 trường hợp mắc sốt xuất huyết tại 60 phường, xã, tăng 24 ca so với tuần trước. Một số địa phương có số mắc cao là Tây Hồ, Liên Minh, Dân Hòa, Hát Môn. CDC nhận định số ca mắc đang có xu hướng tăng và dự báo có thể tiếp tục gia tăng theo chu kỳ dịch hàng năm.

Từ đầu năm 2025 đến nay, toàn thành phố ghi nhận 817 trường hợp sốt xuất huyết, giảm đáng kể so với cùng kỳ năm 2024 (2.050 ca). Trong tuần qua, có thêm 6 ổ dịch mới, nâng tổng số ổ dịch tích lũy lên 32, trong đó còn 12 ổ dịch đang hoạt động.

Ngoài sốt xuất huyết và liên cầu lợn, nhiều dịch bệnh khác cũng có dấu hiệu gia tăng. Cụ thể, trong tuần, Hà Nội ghi nhận 130 trường hợp mắc tay chân miệng, tăng 38 ca so với tuần trước. Từ đầu năm, có 3.633 ca mắc, tăng so với cùng kỳ năm 2024 (1.818 ca). Dịch bệnh này chủ yếu là các ca tản phát, chưa ghi nhận ổ dịch phức tạp.

Số ca mắc sởi cũng tăng nhẹ với 16 trường hợp được ghi nhận trong tuần, tăng 5 ca so với tuần trước. Tuy nhiên, lũy kế từ đầu năm đến nay, thành phố đã có 4.341 ca mắc sởi, cao hơn nhiều so với cùng kỳ năm 2024 (2 ca).

Hà Nội cũng ghi nhận 22 ca mắc COVID-19, tăng 5 ca so với tuần trước. Từ đầu năm 2025, thành phố có tổng cộng 2.186 ca mắc, tăng so với cùng kỳ năm 2024 (1.144 ca). Các dịch bệnh khác như ho gà, uốn ván cũng được ghi nhận rải rác. Riêng bệnh não mô cầu và viêm não Nhật Bản không có ca mắc mới trong tuần.

CDC Hà Nội đã và đang phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan để giám sát, điều tra, khoanh vùng và xử lý dịch kịp thời. Các trạm y tế phường, xã được chỉ đạo tăng cường hoạt động giám sát, phát hiện bệnh nhân tại cơ sở y tế và cộng đồng, đặc biệt là với sốt xuất huyết và tay chân miệng.

Ngành y tế cũng đang triển khai các chiến dịch diệt lăng quăng, bọ gậy và phun hóa chất diệt muỗi tại các khu vực nguy cơ. Công tác truyền thông được đẩy mạnh nhằm nâng cao ý thức chủ động phòng chống dịch của người dân, đặc biệt là các bệnh như sốt xuất huyết, tay chân miệng, liên cầu lợn và sởi.

Ngoài ra, các trạm y tế cũng phối hợp với ngành thú y để theo dõi tình hình dịch bệnh trên động vật, nhằm ngăn chặn nguy cơ lây truyền từ động vật sang người.