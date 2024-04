Người đàn ông 70 tuổi 'nổ’ là phó giám đốc, chiếm đoạt hơn 1 tỷ đồng

(VTC News) -

Ngày 10/4, thông tin từ Công an tỉnh Thái Bình, Cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh đã tống đạt Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lLệnh bắt tạm giam đối với Phạm Văn Yên (70 tuổi, trú tại xã Đông Hoàng, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình) để điều tra về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và tội "Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức; sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan, tổ chức".

Các quyết định trên đã được Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp phê chuẩn.

Theo cơ quan điều tra, lợi dụng nhu cầu muốn hưởng chế độ chính sách của nhiều người, Phạm Văn Yên đã tự nhận mình đang là thành viên của Trung tâm chăm sóc sức khỏe cộng đồng, đảm nhiệm chức danh Phó giám đốc văn phòng đại diện của Trung tâm giáo dục truyền thống và lịch sử tại tỉnh Thái Bình, có thể giúp nhiều người được hưởng chế độ trợ cấp khuyết tật, bệnh binh hằng tháng.

Phạm Văn Yên thời điểm bị bắt giữ. (Ảnh: CACC)

Để tạo niềm tin, Phạm Văn Yên đã làm giả các quyết định về việc trả trợ cấp bệnh binh, khuyết tật hàng tháng do Yên tự ký và đóng dấu. Hàng tháng, Yên chuyển tiền vào tài khoản của bị hại với nội dung giả mạo là tiền trợ cấp bệnh binh, khuyết tật, qua đó tạo được niềm tin với các nạn nhân.

Các nạn nhân khi nhận được tiền trợ cấp hàng tháng do Yên chuyển khoản đã lan truyền cho nhiều người biết dẫn đến số người bị Phạm Văn Yên lừa đảo ngày càng gia tăng.

Từ tháng 1/2023 đến tháng 2/2024 đã có khoảng 100 người bị hại đưa tiền cho Phạm Văn Yên để làm chế độ bệnh binh, chế độ khuyết tật, tổng số tiền Yên chiếm đoạt là hơn 1 tỷ đồng.

Tại cơ quan điều tra, Yên bước đầu khai nhận số tiền này được dùng vào mục đích tiêu xài cá nhân chứ không chạy chế độ như hứa hẹn với mọi người.

Vụ án đang được Công an tỉnh Thái Bình mở rộng điều tra.