Người cha bị nghi đốt phòng trọ làm 4 người bị bỏng nặng ở Tây Ninh

(VTC News) -

Ngày 21/8, Công an tỉnh Tây Ninh vẫn đang xác minh, điều tra vụ phóng hỏa làm 4 người ở xã Đức Hòa bị bỏng, trong đó có 2 trẻ nhỏ nguy kịch.

Vụ việc xảy ra rạng sáng 17/8, tại một phòng trọ trên địa bàn xã Đức Hòa. Nghi phạm được xác định là Cao Trần Kim Đ. (37 tuổi).

Theo thông tin ban đầu, Đ. đã phóng hỏa phòng trọ làm bản thân, vợ là chị N.T.H. (32 tuổi) và 2 con ruột là cháu C.N.Q.G. (13 tuổi) và C.N.B.L. (5 tuổi) đều bị bỏng.

Hai cháu nhỏ con Đ. đang được điều trị tích cực tại Bệnh viện Nhi đồng Thành phố.

Khi đám cháy dập tắt, các nạn nhân được đưa đi cấp cứu. Hai cháu bé bị bỏng rất nặng được chuyển lên Bệnh viện Nhi đồng Thành phố (TP.HCM) để điều trị tích cực.

Hiện bé trai 5 tuổi bị bỏng 70-75% cơ thể, phải thở máy. Bé gái 13 tuổi cũng bị bỏng 45-50% và tổn thương đường hô hấp nghiêm trọng.

Vợ Đ. được điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) với nhiều vết bỏng. Nghi phạm Đ. cũng đang được cấp cứu.

Nhiều thông tin cho biết, Đ. và vợ phát sinh nhiều mâu thuẫn do nợ nần. Gần đây, chị H. nộp đơn ly hôn và đưa hai con đến xã Đức Hòa thuê phòng trọ ở riêng.

Đ. nhiều lần năn nỉ vợ quay về nhưng không được. Khoảng 6h30 ngày 17/8, Đ. mua 5 lít xăng và mang đến phòng trọ của vợ rồi lên gác tưới xăng lên người vợ, con đang ngủ cùng đồ đạc xung quanh rồi châm lửa đốt.