Người báo tin vi phạm giao thông có thể được nhận đến 5 triệu đồng

Bộ Công an cho biết, Nghị định 176/2024 của Chính phủ quy định về quản lý, sử dụng kinh phí thu từ xử phạt vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông đường bộ và đấu giá biển số xe sau khi nộp ngân sách nhà nước có hiệu lực từ 1/1/2025.

Theo đó, cùng thời điểm lập dự toán ngân sách nhà nước hằng năm, căn cứ vào tiến độ thực hiện, nhu cầu kinh phí, Bộ Công an sẽ xây dựng dự toán tương ứng số tiền thu từ xử phạt vi phạm hành chính về trật tự an toàn giao thông đường bộ và 30% tiền thu từ đấu giá biển số xe năm trước liền kề đã nộp vào ngân sách nhà nước.

Từ đó, Bộ sẽ gửi cơ quan có liên quan tổng hợp, trình cấp có thẩm quyền bố trí theo quy định.

Đối với kinh phí thu từ xử phạt vi phạm hành chính về trật tự an toàn giao thông đường bộ, Bộ Công an đề xuất phương án bố trí kinh phí cho Bộ Công an và các địa phương, tổng hợp cùng báo cáo dự toán ngân sách nhà nước hằng năm của Bộ Công an để gửi cơ quan liên quan tổng hợp.

Lực lượng CSGT xử lý tài xế vi phạm giao thông.

Về nội dung chi, Bộ Công an được chi cho đầu tư, mua sắm trang thiết bị, phương tiện phục vụ bảo đảm an toàn giao thông; xây dựng, vận hành, đảm bảo an toàn hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu; xây dựng công trình, trung tâm thông tin chỉ huy, nơi tạm giữ phương tiện…

Tiếp đó là chi cho mua xăng dầu, nhiên liệu khác phục vụ công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông; phục vụ điều tra giải quyết tai nạn giao thông; giải quyết ùn tắc, khắc phục hậu quả tai nạn giao thông; vận hành đường dây nóng; khen thưởng, ứng dụng công nghệ; bồi dưỡng cho cán bộ, chiến sĩ...

Đối với mức chi, nghị định 176/2024 nêu như sau:

Chi bồi dưỡng cho cán bộ, chiến sĩ trực tiếp tham gia bảo đảm trật tự, an toàn giao thông ban đêm không quá 200.000 đồng/người/ca (1 ca từ đủ 4 giờ trở lên, thời gian làm đêm từ 22h hôm trước đến 6h hôm sau), 1/2 ca (2 giờ) mức chi không quá 100.000 đồng/người, tối đa 10 ca/tháng.

Bồi dưỡng làm thêm giờ cho cán bộ công chức, viên chức và các lực lượng tại địa phương trực tiếp tham gia bảo đảm trật tự an toàn giao thông ban ngày không quá 100.000 đồng/ngày/người, tối đa không quá 10 ca/tháng.

Đáng chú ý, mức chi hỗ trợ cá nhân, tổ chức cung cấp thông tin phản ánh hành vi vi phạm hành chính về trật tự an toàn giao thông của một vụ việc không quá 10% số tiền xử phạt vi phạm hành chính, tối đa 5 triệu đồng/vụ việc.