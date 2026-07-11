“Lợi danh nào đâu đo đếm, chỉ mong toàn dân yên bình,… ngược chiều bình an dâng hiến cho cuộc đời,…”.

Những ca từ của ca khúc “Ngược chiều bình an” của nhạc sĩ An Hiếu gợi nhắc về hình ảnh người chiến sĩ công an đang ngược chiều bình an căng mình phòng chống tội phạm, bảo vệ sự bình yên cho Nhân dân.

Những hình ảnh đẹp về người chiến sĩ phòng cháy chữa cháy lao vào giặc lửa, chiến sĩ cảnh sát hình sự, phòng chống ma túy đấu súng với tội phạm, hay hình ảnh người chiến sĩ Công an Nhân dân nơi tuyến đầu chống lũ, đưa đồng bào ra khỏi nơi hiểm nguy là những tấm gương chân thật nhất trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong giai đoạn hiện nay, từ đó góp phần đập tan những luận điệu xuyên tạc của một số thế lực với mưu đồ xấu bôi nhọ, chia rẽ giữa lực lượng Công an với Đảng và Nhân dân.

Những lý luận soi đường Trải qua lịch sử hơn 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành (1945 – 2025/2026), lực lượng Công an Nhân dân (CAND) Việt Nam luôn giữ vững vai trò là “lá chắn thép” và “thanh bảo kiếm” bảo vệ Đảng, Nhà nước và Nhân dân. Nền tảng lý luận soi đường cho mọi thắng lợi của lực lượng được hình thành từ hệ thống tư tưởng chính trị cốt lõi, sâu sắc và mang tính thực tiễn cao.

Lúc sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh dành nhiều thời gian quan tâm, rèn luyện lực lượng “Công an Cách mạng”. Người chỉ ra và yêu cầu lực lượng Công an luôn luôn phải quán triệt và nhận thức rõ: “Công tác công an phải gắn chặt với đường lối chính trị của Ðảng. Nếu thoát ly đường lối chính trị của Ðảng, thì dù khéo mấy cũng không kết quả”.

Trong công tác, xây dựng một bộ máy của Công an Nhân dân, Người luôn cho rằng: để có người cán bộ chiến sĩ công an tốt, “rất chắc chắn” và bản lĩnh cách mạng thì “Ðối với nhân dân, đối với Ðảng, với cách mạng xã hội chủ nghĩa, trách nhiệm của công an rất lớn, rất nặng nề,….

Với ý nghĩa và tầm quan trọng như vậy, Người quán triệt và chỉ rõ cần phải xây dựng một bộ máy ”Công an Cách mạng“, một lực lượng công an kiểu mẫu, lực lượng đó phải có sứ mệnh vẻ vang của mình, với bản lĩnh cách mạng, khoa học, mang bản chất giai cấp công nhân, mà ở trong đó tính nhân dân, tính dân tộc phải thực sự sâu sắc và đặt lên trên hết, trước hết bởi chỉ có làm được như vậy thì người chiến sĩ Công an Nhân dân mới thực sự là công bộc của Nhân dân.

Trong đó, Người nhấn mạnh ”Nội bộ công an từ cấp cao cho đến nhân viên phải đoàn kết nhất trí“. Ðồng thời với đó thì nhất thiết, ”Phải củng cố thật tốt công an khu phố, huyện và xã. Ðó là những cơ sở của công an“.

Tổng Bí thư Tô Lâm trao tặng Huân chương Sao Vàng lần thứ 5 cho lực lượng Công an Nhân dân trong Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày Truyền thống Công an Nhân dân ngày 17/8/2025.

Đối với từng cán bộ, chiến sĩ Công an Nhân dân trong công việc, Người yêu cầu phải có lề lối làm việc khoa học, tận tụy, khi làm việc với Nhân dân người cán bộ chiến sĩ công an phải luôn có tác phong làm việc quần chúng ”kính trọng, lễ phép“ với nhân dân, thân ái, giúp đỡ đồng chí, đồng sự và ”Phải luôn luôn cảnh giác và giữ kỷ luật chặt chẽ“.

Với lý lẽ như vậy, theo Người, đối với mỗi cán bộ, chiến sĩ công an trước tiên phải luôn luôn không ngừng cố gắng, phấn đấu vươn lên về mọi mặt trong cuộc sống, trong công tác, trong học tập và rèn luyện. Từ đó mỗi cá nhân tốt, chiến sĩ tốt, sẽ làm cho đơn vị tốt, để từ đó góp phần vun đắp xây dựng lên lực lượng Công an Nhân dân ngày càng trong sạch, vững mạnh như chính lời Chủ tịch Hồ Chí Minh từng khẳng định: ”công an của ta là Công an Nhân dân, vì dân mà phục vụ và dựa vào Nhân dân mà làm việc“.

Do đó, đối với lực lượng Công an Nhân dân cũng luôn phải biết phát huy ”sáng kiến“ của Nhân dân để xây dựng, kiện toàn lực lượng của mình ngày càng hoàn thiện vững mạnh hơn.

Với ý nghĩa sâu sắc và lớn lao trong lời chỉ dạy của người thầy, người lãnh đạo của lực lượng Công an Nhân dân, trong hơn 80 năm xây dựng và trưởng thành, cán bộ chiến sĩ công an các cấp luôn vận dụng, quán triệt tư tưởng Hồ Chí Minh, dưới sự lãnh đạo trực tiếp và toàn diện của Ðảng.

Ngay từ khi ra đời đến nay lực lượng Công an Nhân dân luôn đặt nhiệm vụ về công tác xây dựng lực lượng về mọi mặt, phẩm chất chính trị, năng lực chuyên môn nghiệp vụ là nhiệm vụ quan trọng nhất.

Thời gian qua, Ðảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an đã chủ động, tích cực, chủ động tham mưu với Ðảng, Nhà nước cũng như luôn gương mẫu, đi đầu trong việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ cũng như nỗ lực triển khai thực hiện nhiều nội dung công việc đạt hiệu quả cao, trong đó có nhiều chủ trương, cùng các giải pháp được tổ chức thực hiện mang tính ”đột phá chiến lược“, có chiều sâu, xây dựng lực lượng Công an nhân dân ngày càng chính quy, tinh nhuệ và hiện đại ngang tầm với các lực lượng cảnh sát trong khu vực và trên thế giới.

Bước vào kỷ nguyên phát triển mới - kỷ nguyên vươn mình mạnh mẽ của dân tộc, lực lượng Công an Nhân dân tiếp tục xây dựng lực lượng chính quy, tinh nhuệ, vững mạnh về mọi mặt. Củng cố, kiện toàn tổ chức, hoạt động của bộ máy công an các cấp ngày càng vững chắc, tinh gọn, mang lại hiệu lực, hiệu quả cao, góp phần vào việc thực hiện tốt và hoàn thành xuất sắc tất cả những nhiệm vụ được Ðảng, Nhà nước và Nhân dân giao trọng trách cho lực lượng Công an Nhân dân.

Đội ngũ cán bộ, chiến sĩ, toàn lực lượng vẫn tiếp tục phát triển, trưởng thành về mọi mặt trong chuyên môn nghiệp vụ, đồng thời luôn vững vàng bản lĩnh chính trị, để người cán bộ chiến sĩ Công an Nhân dân ngày hôm nay luôn luôn xứng đáng là người: ”tuyệt đối trung thành với Ðảng, Nhà nước, Tổ quốc và Nhân dân“.

Người chiến sĩ công an hiện đại trong Kỷ nguyên mới của dân tộc phải là người: ”có phẩm chất đạo đức cách mạng trong sáng, lối sống trong sạch, giản dị, ý thức tổ chức kỷ luật nghiêm minh; tận tụy phục vụ nhân dân; mưu trí, dũng cảm trong đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm, bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội; có năng lực nghiệp vụ nắm vững pháp luật; có tri thức về khoa học kỹ thuật, ngoại ngữ, tin học và kiến thức, hiểu biết cần thiết để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, luôn xứng đáng với danh dự, truyền thống vẻ vang của Công an nhân dân Việt Nam“.

Ngược chiều bình an Sinh ra từ một dân tộc anh hùng với hàng nghìn năm lịch sử dựng nước và giữ nước, được hun đúc bởi tư tưởng, đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu, đồng thời lớn lên trong sự đùm bọc, sẻ chia của Nhân dân qua những năm tháng chiến tranh cũng như trong hòa bình, lực lượng Công an Nhân dân đã hình thành nên những phẩm chất đặc biệt của mình.

Trong cuộc sống thường nhật, họ cũng chỉ là những người con, người cha, người chồng, người anh...bình dị như bao người khác. Nhưng khi khoác lên mình màu áo của người chiến sĩ Công an Nhân dân, họ lại lựa chọn một con đường khác biệt - con đường của sự dấn thân và tận hiến.

Các chiến sĩ CAND luyện tập cho lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9. (Ảnh: Báo Quân đội Nhân dân)

Giữa những thời khắc ”không bình thường“, những tình huống ”bất thường“ của cuộc sống, khi nhiều người tìm cách tránh xa hiểm nguy, họ lại sẵn sàng lao vào nơi gian nguy nhất, chấp nhận đánh đổi tuổi thanh xuân, hạnh phúc riêng, thậm chí cả tính mạng của mình vì Tổ quốc, vì Nhân dân.

Đó chính là hình ảnh của ”Ngược chiều bình an“ - một sự ẩn dụ về những con người lựa chọn đi ngược dòng bình yên của cuộc sống để đối mặt với hiểm nguy, đổi lấy sự bình yên trong mỗi mái nhà, trên mỗi con phố, mỗi bản làng của đất nước Việt Nam thân yêu.

Bởi cao hơn tất cả là lời thề thiêng liêng với Tổ quốc, với Nhân dân, là trách nhiệm và danh dự của người chiến sĩ. Chính lời thề ấy đã tiếp thêm cho những con người bình dị ấy sức mạnh để ”bước qua những ranh giới ấy“ - bước qua ranh giới của nỗi sợ hãi rất đỗi con người để hóa thành những biểu tượng đẹp đẽ của sự hy sinh trong đời thường. Khi tất cả lùi lại tìm nơi an toàn, họ là những người tiến về phía trước, lao vào tâm điểm của hiểm nguy, đổi lấy sự bình yên cho Nhân dân.

Những mẩu chuyện nhỏ dưới đây với những tấm gương là một minh chứng rõ nét cho ”Ngược chiều bình an“ của lực lượng Công an Nhân dân.

”Ngược chiều bình an“ đâu chỉ còn được nhìn nhận như là nhiệm vụ, trách nhiệm mà có lẽ nó đã là sứ mệnh, là lời thề son sắc của người Công an Cách mệnh, là lẽ sống hay cao hơn nữa là triết lý sống cao cả hơn 80 năm qua của những người lính công an anh hùng dưới ngọn cờ vẻ vang của Đảng, của lãnh tụ Hồ Chí Minh kính yêu.

Giữa bão lửa Ngày 1/8/2022. Sự cố được bắt nguồn từ việc ”chập mạch điện tại dàn lạnh điều hòa“ phòng hát 702, quán karaoke Isis, phố Quan Hoa, Cầu Giấy (nay là phường Cầu Giấy, Hà Nội). Ngọn lửa hung hãn nhanh chóng thiêu rụi rồi lan rộng ra toàn bộ công trình của quán hát.

Đó cũng là lúc điện thoại 114 vang lên kích hoạt cuộc chiến chống giặc lửa, bắt đầu với mệnh lệnh chỉ huy của lực lượng cảnh sát PCCC đưa ra cho toàn lực lượng xung quanh điểm cháy,… Các cán bộ chiến sĩ, cùng trang thiết bị chữa cháy với tiếng còi hú ưu tiên lao tới hiện trường.

Chiến trường của cuộc chiến với giặc lửa ấy đầy rẫy hiểm nguy với ”tiếng nổ, lửa bao trùm và khói độc“. Giữa biển lửa ”đỏ rực“ và khói độc đen kịt, những người lính phòng cháy chữa cháy băng mình trong làn ”bão, đạn lửa“. Họ - những người lính PCCC - không nghĩ suy nhiều để chọn cho mình một ”lối đi ngược chiều“.

Cuộc chiến với ”giặc lửa“.

Tổ trinh sát gồm với Trung tá Đặng Anh Quân, Trung úy Đỗ Đức Việt và Binh nhì Nguyễn Đình Phúc tiếp cận tầng trên cùng của tòa nhà.

Sau khi dũng cảm ”vượt lên đầu ngọn lửa“ hướng dẫn và đưa nhiều người dân ra khỏi giặc lửa, họ lại tiếp tục ”ngược chiều“ bằng trách nhiệm cao cả của một người lính nơi chiến trường, ”quay lại tâm bão lửa“ để tiếp tục tìm kiếm những nạn nhân còn mắc kẹt.

Nhưng cũng chính trong khoảnh khắc ấy ngọn lửa hung tàn đã ập xuống và nuốt chửng mọi thứ xung quanh họ. Điều kỳ diệu đã không xảy ra. Các anh đã ngã xuống trong tư thế đầy kiêu hãnh và tự hào của người lính chữa cháy. ”Tấm lưng hướng về phía ngọn lửa – là biểu tượng cho một sự đối diện kiên cường, cũng như một sự chở che mạnh mẽ, quyết đem tính mạng của mình để bảo vệ tính mạng và tài sản cho Nhân dân đến hơi thở cuối cùng“.

Tiếc thương biết bao cho sự hy sinh của những người lính khi tuổi xuân cùng với hoài bão còn dang dở.

Những chiến sĩ cảnh sát PCCC đến tiễn đưa những người đồng đội đã từng cùng nhau vào sinh ra tử, đẩy lùi ”giặc lửa“.

Sự mất mát trong chiến đấu bảo vệ Nhân dân là sự hy sinh lớn lao hơn bao giờ hết, là minh chứng hùng hồn nhất cho những người anh hùng, cho phẩm chất cao quý của lý tưởng ”Vì nhân dân phục vụ“.

Điều đó khẳng định cho bản trường ca bất diệt về bản lĩnh của lực lượng CAND luôn luôn sẵn sàng hy sinh tính mạng, sự sống của bản thân mình đem lại sự bình yên cho mỗi căn nhà, ước mơ của những em thơ.

Bố con là anh hùng Trung úy Sùng A Trư sinh ra trong một gia đình dân tộc người H Mông, (tỉnh Hòa Bình cũ, nay là tỉnh Phú Thọ). Nỗ lực học tập, rèn luyện, anh vinh đự được đứng trong hàng ngũ của lực lượng CAND (huyện Mai Châu cũ).

Những ngày cuối năm 2010, khi xuân đang đến, nhà nhà rộn rã tiếng cười đón xuân, cũng chính là lúc nhiệm vụ của chuyên án thúc giục A Trư lên đường và cũng trong chuyến đi ấy là chuyến đi làm nhiệm vụ cuối cùng của anh. Trong cuộc truy bắt tên trùm ma tuý Vàng A Khua, A Trư cùng hai đồng chí đã anh dũng hi sinh.

Người lính trên mặt trận chống ma tuý ấy đã ”ngược chiều bình an“, cùng các đồng đội thầm lặng bước vào trận chiến với tên trùm ma tuý khét tiếng bậc nhất vùng. Đứng trước hiểm nguy như thế, nếu là người bình thường, có lẽ ai trong chúng ta cũng có phần ”sợ hãi và chùn bước“. Thế nhưng, vẫn có những con người vượt qua sự sợ hãi bản năng, hiểm nguy rình rập, lên tuyến đầu ”chịu trận“, biến bản thân làm lá chắn sống ngăn chặn ”cái chết trắng“ đang bủa vây bản làng, ngôi nhà, ngõ phố,...

Sự chiến đấu hy sinh thầm lặng của các anh như chính những bước chân ”ngược chiều“ trong nhiệm vụ mà tổ chức, cấp trên giao cũng là nhiệm vụ chung của Tổ quốc gọi tên các anh. Chính sự gai góc và bản lĩnh của trung úy Sùng A Trư cùng các đồng đội đã góp phần loại bỏ những gai độc nơi giáp biên kia, để đem lại bình yên cho Nhân dân.

Máu của các anh đổ xuống đất mẹ là hình ảnh cao đẹp với Lời thề danh dự trước cờ Đảng, lời thề của người chiến sĩ CAND. Họ sẵn sàng đi nhận về mình mọi thiệt thòi, thậm chí là cả cái chết, để đem lại bình yên thực sự cho gia đình, bè bạn và Nhân dân mà họ từng yêu dấu và nguyện hiến thân mình phụng sự.

Bản làng, quê hương mãi khắc ghi chiến công của anh. Người con của đồng chí A Trư, khi sinh ra dù không được sống trong tình yêu thương, sự chỉ dạy của người cha, nhưng chắc chắn sẽ luôn tự hào và nói rằng ”Vâng,…. Bố cháu là một anh hùng“.

Không để ai lại phía sau Đêm 3/8/2019, mưa trút xuống Mường Lát (nay là xã Nhi Sơn, tỉnh Thanh Hóa) như một mảng thác khổng lồ. Tiếng nước từ lòng suối réo lên cuồng loạn như tiếng gầm, thét của một bầy thú đói.

Mưa xối xả vào mặt, tấm lưng sũng nước, nhưng trực giác cùng kinh nghiệm của trưởng công an xã Thao Văn Súa mách bảo: ”Quả núi phía sau bản bị ngậm quá nhiều nước và hiểm nguy đang rình rập Bản Chanh“.

Thao Văn Súa một mình ”quay người lao ngược lên con dốc“, hướng tới từng cánh cửa ”đập, gọi cửa cho từng nhà dân“ thông báo chạy ra khỏi nhà vì quả núi phía sau bản có nguy cơ sạt lở.

Súa bế thốc đứa trẻ đang khóc, dìu một ông cụ bước đi tập tễnh. Dân bản theo chân Súa cùng nhau chạy xuôi về phía vùng đất cao,… Nhưng Súa chưa dừng ở đấy, anh tiếp tục ”ngược dòng người ấy“, tiếp tục kiểm tra từng căn nhà xem ”có bỏ ai lại ở phía sau không“, trước khi ngọn núi sạt lở, ập cả ngàn khối đất đá xuống người anh.

Hình ảnh, cuối cùng về Súa sau này được người dân nói lại là ”ánh đèn pin vàng vọt trên tay Súa lộn vòng trên không trung, rơi thỏm xuống dòng bùn đỏ quánh rồi lịm tắt“, chìm trong tiếng mưa vẫn xối xả trong đêm.

Ngày hôm sau, khi mưa đã tạnh, công tác cứu hộ được triển khai. Người dân tìm thấy Súa, gương mặt anh thanh thản như đang ngủ sau một ngày làm việc mệt nhoài. Bộ quân phục trên người Súa đã nhuộm chặt màu đỏ của đất mẹ thân yêu, trên tay Súa dù đầy bùn đất cầm chặt chiếc đèn pin mà đơn vị trang bị.

Liệt sĩ, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Thao Văn Súa đã ra đi mãi mãi nhưng sự hy sinh của anh là hình ảnh bất tử với đồng bào nơi đây. Như một người dân mà Sứa là ân nhân khẳng định: ”Anh đã nằm lại đó, hóa thành một cái móng nhà vững chãi dưới lòng đất, đổi lấy sự hồi sinh vẹn nguyên của hàng trăm con người phía trên“.

Luyện rèn

Bước vào kỷ nguyên hội nhập quốc tế với những biến động phức tạp và đa chiều, việc trang bị một nền tảng tư tưởng vững vàng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên nói chung và các bộ chiến sĩ Công an Nhân dân nói riêng đã trở thành yêu cầu sống còn.

Những giá trị tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với Công an Nhân dân như là ”ngọn hải đăng“ soi đường, giúp cán bộ chiến sĩ chúng ta giữ vững bản sắc và bản lĩnh trước mọi thách thức của thời đại.

Mỗi cán bộ chiến sĩ Công an Nhân dân cần không ngừng soi rọi và ”luyện rèn, dựng xây“ hình tượng Người chiến sĩ Công an Nhân dân tại phường, xã xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam hiện nay trên một số tiêu chí như sau:

Luôn sống có lý tưởng cách mạng cao đẹp

Lý tưởng sống cao đẹp của người chiến sĩ Công an Nhân dân thời đại mới là sự thấm đẫm lý tưởng cách mạng của Đảng, của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; những lý tưởng cách mạng cao đẹp ấy của người chiến sĩ Công an Nhân dân hiện mới thực sự là hạt nhân cốt lõi trong hệ giá trị tinh thần của người chiến sĩ Công an Cách mệnh, để từ đó góp phần định hướng cho mọi hành động hướng tới cụ thể hóa khát vọng, mục tiêu cho họ trong từng hoạt động công tác, cống hiến, ”phụng vụ“ của mình.

”Nhân dân trên địa bàn công tác được tôn trọng, lắng nghe và thấu hiểu;

Công việc trên địa bàn phụ trách (được giao) được giải quyết nhanh chóng, minh bạch và hiệu quả cao

Có mối liên hệ mật thiết với Nhân dân để xây dựng thế trận lòng dân trong công tác Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng“.

Như vậy có thể thấy người chiến sĩ Công an Nhân dân phường, xã xã hội chủ nghĩa mới với lý tưởng cao đẹp không phải là những gì trừu tượng mà là những hệ giá trị được cụ thể hóa bằng những hành động thiết thực gắn liền với công cuộc đổi mới và phát triển đất nước nói chung cũng như của lực lượng Công an Nhân dân nói riêng.

Sống có nghĩa, có tình, có tinh thần anh dũng quả cảm

Tinh thần quả cảm ấy của họ là sự dũng cảm, không sợ hiểm nguy, sẵn sàng lao vào nơi gian khó để bảo vệ Đảng, bảo vệ tính mạng, tài sản và bình yên cho Nhân dân,…

Những hình tượng ấy của người chiến sĩ Công an Nhân dân là sự kết tinh, hòa quyện giữa một trái tim ấm áp, yêu thương đồng bào và một ý chí sắt đá, không lùi bước trước hiểm nguy để bảo vệ bình yên Tổ quốc và Nhân dân. Tất cả những biểu hiện đó thể hiện mối quan hệ gắn bó máu thịt giữa người công an ”Cách mệnh“ với Nhân dân như những nguồn mạch của nghĩa tình son sắc. Những phẩm chất này của người chiến sĩ Công an Nhân dân sẽ tiếp tục được phát huy trong thời đại mới của Kỷ nguyên vươn mình với những hiện thực hóa của xã xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam hiện nay.

Thấm đẫm tinh thần dân tộc, hội tụ đầy đủ tính hiện đại

Trong quá trình hội nhập ngày hôm nay, bên cạnh những giá trị truyền thống dân tộc thì người chiến sĩ Công an Nhân dân luôn đòi hỏi sự nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ để có thể chủ động, tích cực ”hội nhập sâu rộng“ trong hoạt động công tác tại địa bàn đơn vị mà họ quản lý, được giao nhiệm vụ.

Trong quá trình ấy người chiến sĩ Công an Nhân dân thời đại mới luôn vươn mình trong gian khó, vượt qua thử thách, nhưng không ”hòa tan“. Họ vẫn vững vàng hình ảnh ”Hình mẫu người chiến sĩ Công an Cách mạng mới giàu bản sắc dân tộc nhưng cũng đầy tính hiện đại“.

Đây là sự kết hợp hài hòa giữa bản sắc, cội nguồn văn hóa với tư duy đổi mới, hội nhập quốc tế. Đây là chìa khóa phát triển bền vững, biến di sản văn hóa thành nguồn lực để những chiến sĩ Công an Nhân dân ngày hôm nay vươn lên cùng với khát vọng của một dân tộc Việt Nam hùng cường.

Trực tiếp bám cơ sở, tinh thông nghiệp vụ, giỏi công nghệ, hết lòng phụng sự Nhân dân

Thực tiễn công cuộc xây dựng phường, xã xã hội chủ nghĩa hiện nay ở Việt Nam đã đặt ra những yêu cầu thách thức hết sức mới mẻ cho người chiến sĩ Công an Nhân dân.

Những nhiệm vụ này đòi hỏi người chiến sĩ Công an Nhân dân phải không ngừng học hỏi để từng bước đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra cho công việc mới. Đó là sự phát triển về chất trong công tác tổ chức, hoạt động của ngành công an; Phải trực tiếp bám cơ sở - tinh thông nghiệp vụ; Giỏi công nghệ, đi đầu trong chuyển đổi số - hết lòng phụng vụ Nhân dân.

Đây là những yêu cầu khắt khe đặt ra cho người chiến sĩ Công an Nhân dân xã hội chủ nghĩa trong giai đoạn hiện nay.

Nhất là khi thực hiện chính quyền địa phương hai cấp trên địa bàn cả nước đặt ra yêu cầu trực tiếp cho lực lượng Công an Nhân dân phải luôn bám sát địa bàn, nắm bắt tâm tư nguyện vọng của Nhân dân ”đi từng ngõ, gõ từng nhà“, ”hiểu từng hộ, thuộc từng người dân“, xây dựng thế trận lòng dân để Nhân dân luôn vững tin vào Đảng, tuân thủ những quy định của pháp luật của Nhà nước cùng các quy định tại địa phương.

Bên cạnh đó, người chiến sĩ Công an Nhân dân phải từng bước không ngừng học hỏi từ chỗ ”học để biết - học để làm việc - học để hướng tới giỏi công nghệ - làm chủ công nghệ“, đi đầu trong chuyển đổi số là người thành thạo kỹ thuật số, làm chủ các hệ thống dữ liệu hiện đại và dùng công nghệ để phục vụ Nhân dân một cách nhanh nhất và đạt kết quả cao nhất.

Trong lĩnh vực này người chiến sĩ Công an Nhân dân thực sự là những ”chiến sĩ công nghệ“ tiên phong trên mặt trận mới, giúp thay đổi thủ tục giấy tờ truyền thống bằng các giải pháp thông minh. Thay đổi tác phong từ ”xin - cho“ hướng tới chuyển sang phụng vụ Nhân dân ngày càng công khai, minh bạch đạt hiệu quả cao trong công tác.

Sẵn sàng làm nhiệm vụ quốc tế khi được yêu cầu

Thực tiễn đã cho thấy trong những năm qua công tác hợp tác, hội nhập sâu rộng của lực lượng Công an Nhân dân được diễn ra ngày càng chủ động, thường xuyên, liên tục với những hoạt động ứng phó thiên tai, hợp tác chống tội phạm xuyên quốc gia,…

Tất cả những nhiệm vụ này được Đảng, Nhà nước ta ghi nhận, các nước bạn cùng Liên Hợp quốc đánh giá cao là những hành trang cho người chiến sĩ Công an Nhân dân xã hội chủ nghĩa tiếp tục viết tiếp những Bản Hùng ca cách mạng ấy để tô thắm thêm ”Ngọn cờ ba nhất“ mà Tổng Bí thư Tô Lâm trao tặng cho lực lượng Công an Nhân dân tại diễn văn Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VIII ngày 4/10/2025 đó là: ”Kỷ luật nhất - Trung thành nhất - Gần dân nhất.

Kết luận

“Ngược chiều bình an” lan tỏa những giá trị tốt đẹp không chỉ là sự tu dưỡng cá nhân, mà còn là vũ khí sắc bén nhất để lên án và bài trừ những biểu hiện xấu độc, chủ nghĩa cá nhân và sự tha hóa, v.v…. để từ đó góp phần mạnh mẽ vào việc “lan tỏa cái đẹp, dẹp cái xấu” trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Khi mỗi đảng viên nói chung và mỗi chiến sĩ Công an Nhân dân nói riêng “tự nguyện, tự giác cách mạng” để trở thành một tấm gương sáng về đạo đức và hành động, sức mạnh nội sinh của Đảng sẽ được nhân lên gấp bội, tạo thành bức tường thành kiên cố bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng Đảng, từ đó góp phần lan tỏa đưa hình ảnh đất nước – con người Việt Nam ngày càng vững bước trên con đường phát triển và hội nhập hướng tới một Việt Nam phồn thịnh, rạng ngời.