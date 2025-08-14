Ngực lép thành khổng lồ trong vài tháng, cô gái sợ hãi khi biết nguyên nhân

(VTC News) -

Michelle Sekwena (25 tuổi, sống tại Pretoria, Nam Phi) từng hài lòng với vòng một nhỏ nhắn cỡ 32A của mình. Thế nhưng, chỉ trong vài tháng, cô trải qua sự thay đổi khiến bản thân choáng váng và lo sợ: Kích cỡ vòng 1 tăng vọt lên 34G mà không rõ nguyên nhân.

Ban đầu, Michelle nhận thấy vùng ngực đau nhức, da chuyển sang màu đỏ và cảm thấy ngứa rát mỗi khi mặc áo ngực. Sự phát triển bất thường này nhanh chóng gây ra hàng loạt hệ lụy như đau lưng, đau đầu gối, khó khăn khi đi bộ, và đặc biệt là ánh nhìn soi mói từ người xung quanh.

“Mọi người nghĩ tôi mang thai. Đi đâu tôi cũng nhận được những ánh mắt kỳ lạ. Tôi bắt đầu mặc áo hoodie và đồ rộng thùng thình để che giấu, nhưng điều đó không khiến tôi cảm thấy khá hơn", Michelle chia sẻ.

Ngực của Michelle Sekwena bỗng tăng vọt kích cỡ.

Sự tự tin của cô gần như sụp đổ. Những cơn đau kéo dài khiến cô mất ngủ, tinh thần suy sụp. “Thật sự rất chán nản. Mọi người cười cợt và nhìn chằm chằm vào tôi. Tôi cảm thấy mình không còn là chính mình nữa", cô gái 25 tuổi nhớ lại.

Sau khi được giới thiệu đến một bác sỹ chuyên khoa, Michelle mới biết mình mắc bệnh Gigantomastia, tình trạng cực kỳ hiếm gặp khiến mô vú phát triển quá mức. Thế giới mới chỉ ghi nhận khoảng 300 ca tương tự.

Nguyên nhân có thể bắt nguồn từ quá trình dậy thì, mang thai hoặc do tình trạng béo phì, rối loạn tự miễn dịch, mất cân bằng nội tiết tố, hay do tác dụng phụ của thuốc. Một số trường hợp diễn tiến chậm trong nhiều năm, nhưng cũng có những ca phát triển nhanh chóng chỉ trong vài tuần, tăng nhiều cỡ ngực trong thời gian ngắn.

Trong trường hợp của Michelle, tình trạng bệnh tiến triển nhanh khiến cô không thể thích nghi kịp. Giải pháp duy nhất là phẫu thuật thu nhỏ ngực, nhưng chi phí 8.442 USD (khoảng 221 triệu đồng) vượt quá khả năng của cô.

Căn bệnh hiếm gặp là nguyên nhân khiến cô gái Nam Phi tăng cỡ ngực.

Sau khi Michelle chia sẻ chuyện của mình trên TikTok với các video ghi lại quá trình vật lộn với căn bệnh, sự đồng cảm và ủng hộ của người xem (có hơn 22 triệu lượt xem) khiến cô nảy ra ý tưởng gây quỹ trực tuyến. Kết quả vượt xa mong đợi, chỉ sau một thời gian ngắn, Michelle đã nhận đủ tiền để phẫu thuật. Vào tháng 2, cô đã thu nhỏ vòng 1 xuống cỡ 34D, kích thước nhỏ nhất có thể theo khuyến nghị y tế.

“Cảm giác như tôi vừa lấy lại cuộc sống của mình. Dù không chắc bệnh có tái phát hay không, tôi vẫn lạc quan. Tôi có thể mặc những món đồ mình muốn, đi lại dễ dàng và quan trọng là tôi đã tìm lại được sự tự tin", Michelle hạnh phúc nói.

Michelle cảm thấy “tuyệt vời” kể từ khi phẫu thuật thu nhỏ ngực.

Michelle không phải là trường hợp hiếm gặp, Thaynara Marcondes (22 tuổi, sống tại Brazil) cũng trải qua bi kịch tương tự. Khi vòng 1 liên tục phình to, tủ đồ của cô trở nên chật chội. Quần áo cỡ lớn cũng không vừa, buộc cô phải đặt may riêng.

“Tôi thậm chí không thể mặc áo ngực. Một hôm, tôi thử 8 chiếc nhưng không chiếc nào vừa; cuối cùng tôi phát hoảng", Marcondes chia sẻ với truyền thông. Cô còn phải đối mặt với sự tàn nhẫn của dư luận. Ra đường, mọi người nhìn chằm chằm, chỉ trỏ. Thậm chí, có lần vào siêu thị, cô bị nghi ngờ giấu đồ ăn cắp trong ngực.

Không thể tiếp tục chịu đựng, Marcondes trải qua ca phẫu thuật kéo dài 10 giờ, loại bỏ gần 10kg mô ngực thừa. “Giờ đây, mỗi lần nhìn vào gương, tôi cảm thấy mình thật xinh đẹp. Đôi khi tôi còn khóc vì không tin mình đã làm được", cô nói.

Thaynara Marcondes cũng mắc chứng bệnh này.

Trái ngược với Michelle và Marcondes, cô Paige Amelia, 29 tuổi, đến từ Melbourne (Australia), lại chọn cách tận dụng tình trạng hiếm gặp này để kiếm tiền. Bộ ngực của Paige phát triển đến cỡ P - kích thước khổng lồ so với tiêu chuẩn thông thường. Sự phát triển này không theo quy luật, có lúc ngừng lại rồi đột ngột tăng mạnh chỉ trong một tháng.

Áo ngực của cô phải được đặt may riêng với giá khoảng 280 AUD (4,8 triệu đồng) mỗi chiếc. Paige không phẫu thuật thu nhỏ mà tham gia nền tảng OnlyFans, kiếm tới 366.000 USD/năm (hơn 9,6 tỷ đồng).

Dù vậy, Paige cũng thừa nhận cô cảm thấy áp lực khi ra ngoài: “Tôi không thích mặc đồ bó sát vì sợ bị nhìn với ánh mắt khó chịu, nhất là từ phụ nữ. Tôi luôn phải để ý cách ăn mặc để không gây chú ý quá mức".

Bệnh Gigantomastia tác động mạnh đến cả thể chất và tinh thần người mắc. Ngoài những khó khăn về sức khỏe như đau lưng, đau khớp, bệnh nhân còn chịu áp lực tâm lý nặng nề từ ánh nhìn và lời bàn tán của xã hội. Trong nhiều trường hợp, phẫu thuật là giải pháp duy nhất giúp người bệnh trở lại cuộc sống bình thường. Tuy nhiên, chi phí cao khiến nhiều người không thể tiếp cận nếu không có sự hỗ trợ từ cộng đồng hoặc các tổ chức từ thiện.