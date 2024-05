'Ngựa quen đường cũ', gã trai làng lại vướng lao lý vì tín dụng đen

(VTC News) -

Ngày 25/5, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Quảng Nam cho biết đang củng cố hồ sơ để khởi tố bị can đối với Bùi My Oanh (SN 1996, trú xã Đại Cường, huyện Đại Lộc) về hành vi “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”.

Đối tượng Bùi My Oanh. (Ảnh: C.A)

Qua theo dõi, lực lượng chức năng phát hiện Bùi My Oanh cùng một số người cho vay lãi nặng. Những kẻ này hoạt động với phương thức, thủ đoạn hết sức tinh vi, manh động, liều lĩnh. Nếu người vay không còn khả năng trả nợ, chúng gọi điện, trực tiếp đến nhà đe doạ gây mất an ninh trật tự.

Sau khi thu thập đầy đủ thông tin, tài liệu, Phòng Cảnh sát Hình sự phối hợp với Công an huyện Đại Lộc giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Bùi My Oanh cùng đồng bọn là Lê Thị Một (SN 1970, trú xã Đại Hoà, huyện Đại Lộc) và Đinh Thị Phụng (SN 1994, trú thị trấn Ái Nghĩa, Đại Lộc, Quảng Nam).

Kết quả điều tra ban đầu xác định, nhóm này cho khoảng 50 người trên địa bàn huyện Đại Lộc và một số địa phương lân cận vay với tổng số tiền trên 2,8 tỷ đồng, lãi suất 120%-240%/năm, thu lợi bất chính hơn nửa tỷ đồng.

Đinh Thị Phụng và Lê Thị Một. (Ảnh: C.A)

Điều đáng nói, năm 2020, Oanh từng “xiết nợ” con bạc, bị bắt vì tội “Cưỡng đoạt tài sản” và liên quan đến cái chết của một người đàn ông.

Theo hồ sơ, ngày 8/4/2020, do thua tiền đánh bạc, anh P.V.B. (SN 1976, trú xã Đại Thắng, huyện Đại Lộc) vay Bùi My Oanh 50 triệu đồng và hẹn 5 ngày sau sẽ trả. Anh B. còn cam kết nếu không trả thì đưa xe SH Mode của mình cho Oanh.

Quá ngày hẹn nhưng anh B. không trả nợ, khoảng 14h ngày 14/4/2020, Oanh cùng 4 đối tượng đến nhà B. để lấy xe máy SH Mode.

Trước thái độ hung dữ của chủ nợ, anh B. van xin cho được chậm thanh toán một thời gian nhưng Oanh không đồng ý và buộc phải giao xe.

Biết không thể trì hoãn, anh B. đành đưa chìa khóa để Oanh chạy xe về. Đến 17h ngày 18/4/2020, gia đình anh B. phát hiện anh uống thuốc trừ sâu tự tử, nằm ở cạnh bờ ao sau nhà. Người thân cho rằng cái chết của anh B. liên quan đến Oanh nên trình báo Công an huyện Đại Lộc.

Liên quan đến vụ án này, Oanh bị khởi tố và lĩnh án tù về tội “Cưỡng đoạt tài sản”. Năm 2022, sau khi chấp hành xong án phạt tù về tội danh trên, Oanh trở về địa phương và còn manh động hơn trước.