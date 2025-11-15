Ngọn lửa khổng lồ nuốt chửng kho hàng thời trang Hàn Quốc

(VTC News) -

Hình ảnh trên mạng xã hội về vụ cháy. Đám cháy được cho là xảy ra tại tầng 4 của tòa nhà, và đã phá hủy hai tầng, tạo ra một cột khói đen dày đặc bao phủ trên một khu vực rộng lớn.

Ngay khi nhận được tin báo từ nhân viên trung tâm, lực lượng cứu hỏa Hàn Quốc phát động ứng phó cấp độ 1 lúc 6h15, huy động toàn bộ nhân lực tại chỗ. Đến 7h01, tình hình diễn biến phức tạp buộc họ nâng lên cấp độ 2, điều động lực lượng và thiết bị từ nhiều khu vực lân cận.

Theo Sở cứu hỏa Chungcheong Nam, tổng cộng 11 trực thăng, 150 thiết bị và 430 lính cứu hỏa từ các trạm Cheonan và Asan được triển khai để dập lửa. Ba nhân viên trực ca tại tòa nhà, bao gồm bảo vệ, kịp thời sơ tán nên không ghi nhận thương vong.

Lực lượng cứu hỏa khống chế được đám cháy lớn khoảng sau 9h30.

Sáng 15/11, vụ hỏa hoạn xảy ra tại trung tâm hậu cần thời trang E-Land ở quận Dongnam, thành phố Cheonan, tỉnh Chungcheong Nam. Trong hình là một trực thăng cứu hỏa phun nước dập lửa. Lực lượng cứu hỏa nâng mức ứng phó lên cấp độ 2 để dập tắt đám cháy. (Ảnh: Chosun)

Quy mô nhà kho lớn cùng với việc là nơi chứa lượng hàng may mặc khổng lồ bên trong đã khiến đám cháy lan nhanh và gây nhiều trở ngại cho việc khống chế. Ghi nhận ban đầu cho thấy toàn bộ trung tâm hậu cần này gần như đã bị thiêu rụi, cùng lượng lớn hàng hóa dự trữ như quần áo và giày dép. Nhà chức trách nhận định thiệt hại sẽ rất lớn.

Cảnh sát và lực lượng cứu hỏa sẽ điều tra nguyên nhân vụ cháy và mức độ thiệt hại sau khi xử lý hết các điểm cháy âm ỉ còn lại.

Đám cháy tạo ra khói đen và lửa bốc lên nghi ngút. (Ảnh: Chosun)

Trung tâm hậu cần E-Land Fashion được hoàn thành vào tháng 7/2014, gồm 1 tầng hầm và 4 tầng nổi với tổng diện tích sàn hơn 193.000 m². Cơ sở có khả năng tiếp nhận 150 xe tải cùng lúc, xử lý 50.000 kiện hàng mỗi ngày, tương đương 4-5 triệu kiện mỗi năm.