Ngôi Sao Hà Nội - Hải Phòng Campus: Học chuyên bài bản, đào tạo xuất sắc

(VTC News) -

Kiên định sứ mệnh đào tạo học sinh xuất sắc

Hơn 15 năm hình thành và phát triển, Hệ thống Giáo dục Ngôi Sao Hà Nội kiên định với sứ mệnh bồi dưỡng học sinh tài năng, có tư duy độc lập, nhân cách tốt và bản lĩnh vững vàng.

Tinh thần ấy tiếp tục được lan tỏa mạnh mẽ tại Ngôi Sao Hà Nội - Hải Phòng Campus, nơi mỗi học sinh được đồng hành để trở nên xuất sắc hơn từng ngày, hướng tới phiên bản tốt nhất của chính mình.

Ngôi Sao Hà Nội – Hải Phòng Campus hiện đại với môi trường học tập nhân văn và cảm hứng sáng tạo.

Chương trình học của Ngôi Sao Hà Nội - Hải Phòng Campus kế thừa trọn vẹn từ mô hình tại Hà Nội, bao gồm hệ thống chuyên đề, tài liệu và phương pháp giảng dạy đã được kiểm chứng về hiệu quả trong đào tạo học sinh giỏi và ôn thi chuyên.

Đồng thời, nhà trường chú trọng tăng cường các môn học kỹ năng, tiếng Anh, khoa học và nghệ thuật. Sự kết hợp này giúp học sinh phát triển toàn diện cả về trí tuệ, thể chất lẫn cảm xúc, đáp ứng yêu cầu của một nền giáo dục hiện đại và hội nhập.

Không chỉ chú trọng thành tích học tập, trường còn quan tâm rèn luyện thể thao, nghệ thuật, kỹ năng sống, tư duy phản biện và năng lực lãnh đạo bản thân cho học sinh.

Mỗi tiết học, mỗi hoạt động đều trở thành cơ hội để học sinh khám phá bản thân, phát triển khả năng sáng tạo và rèn luyện bản lĩnh, qua đó tự tin hội nhập quốc tế.

Chỉ sau hai tháng đầu tiên đi vào hoạt động tại Hải Phòng, học sinh Ngôi Sao Hà Nội đã liên tiếp gặt hái nhiều giải thưởng ở các lĩnh vực: học thuật, công nghệ, thể thao và nghệ thuật trong nước và quốc tế.

Qua từng ngày học tập và rèn luyện, học sinh được phát triển toàn diện về trí tuệ, phẩm chất và năng lực, đồng thời xây dựng nền tảng học thuật vững chắc để tự tin bước vào các bậc học cao hơn trong nước và quốc tế.

Ngôi Sao Hà Nội - Hải Phòng Campus kiên định với sứ mệnh bồi dưỡng học sinh tài năng về cả trí tuệ, cảm xúc và thể chất.

Lộ trình học chuyên bài bản

Ngay từ bậc Mầm non, Ngôi Sao Hà Nội – Hải Phòng Campus đặt nền móng cho hành trình học tập bằng theo triết lý “Xuất sắc bằng nỗ lực – Trưởng thành trong yêu thương”. Chương trình được thiết kế theo hướng tích hợp, kết hợp giữa khung chương trình của Bộ Giáo dục & Đào tạo với phương pháp giáo dục hiện đại giúp học sinh mỗi ngày đến trường là một hành trình khám phá: trẻ được học qua chơi, trải nghiệm thực tế, tham gia các dự án nhỏ phù hợp với độ tuổi; qua đó hình thành năng lực quan sát, tư duy phản biện, khả năng hợp tác và biểu đạt cảm xúc.

Nhà trường phát hiện và bồi dưỡng học sinh có khả năng học tập vượt trội và định hướng sớm các con ngay từ bậc Tiểu học thông qua chương trình phân hóa A0 (Toán) và B0 (Tiếng Anh), giúp học sinh phát huy tối đa năng lực và sở trường cá nhân.

Từ bậc THCS, Ngôi Sao Hà Nội triển khai “Dự án 9” - lộ trình ôn luyện chuyên được thiết kế khoa học, giúp học sinh hình thành định hướng rõ ràng và từng bước chinh phục mục tiêu. Chương trình được chia thành ba giai đoạn:

Cụ thể, giai đoạn nền tảng (lớp 6 - đầu lớp 7), học sinh được củng cố kiến thức cơ bản, hình thành tư duy logic và phương pháp học tập hiệu quả.

Giai đoạn tăng tốc (cuối lớp 7 - lớp 8), các em bắt đầu tham gia những lớp bồi dưỡng học sinh giỏi, thử sức tại các kỳ thi học thuật để tích lũy kinh nghiệm và rèn luyện bản lĩnh.

Giai đoạn chinh phục (lớp 9), học sinh bước vào giai đoạn luyện thi chuyên bài bản với hệ thống “học - luyện - thi thử” định kỳ hai lần mỗi tháng, giúp làm quen với cấu trúc đề và rèn khả năng ứng biến trong phòng thi.

Thông qua “Dự án 9”, trường đặt trọng tâm vào việc rèn luyện tư duy chuyên sâu từ sớm, giúp học sinh “học chắc - luyện vững - thi tự tin”, từng bước hình thành năng lực chinh phục các kỳ thi học sinh giỏi và thi vào trường chuyên.

Từ bậc mầm non, học sinh của trường được phát triển toàn diện về trí tuệ, phẩm chất và năng lực.

Đề cao triết lý Giáo dục nhân văn

Không chỉ nổi bật bởi thành tích học thuật, Ngôi Sao Hà Nội - Hải Phòng Campus còn được định hướng phát triển trên nền tảng giáo dục nhân văn.

Đại diện trường cho biết, Ngôi Sao Hà Nội - Hải Phòng Campus mang sứ mệnh kiến tạo môi trường học tập truyền cảm hứng, cá nhân hóa lộ trình phát triển, rèn luyện tư duy độc lập và tinh thần vươn tới xuất sắc.

Với triết lý “Xuất sắc bằng nỗ lực - Trưởng thành trong yêu thương”, trường kiến tạo một môi trường học tập giàu cảm hứng, khuyến khích sự chủ động, kiên trì và tinh thần cầu tiến của từng học sinh.

Những giá trị ấy được thể hiện rõ qua 5 giá trị cốt lõi: Honesty - Proactiveness - Compassion - Respect - Excellence (Trung thực - Chủ động - Thấu cảm - Tôn trọng - Xuất sắc), tạo nên bản sắc riêng của Hệ thống Giáo dục Ngôi Sao Hà Nội, từ đó khích lệ học sinh tỏa sáng theo cách riêng của mình.

Kế thừa trọn vẹn tinh hoa giáo dục từ hệ thống tại thủ đô, Ngôi sao Hà Nội - Hải Phòng Campus cam kết đảm bảo chất lượng đào tạo xuất sắc, hướng tới mục tiêu trở thành trường tư thục học thuật hàng đầu đất Cảng, nơi nuôi dưỡng và đào tạo nên những thế hệ học sinh ưu tú.