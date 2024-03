Ngôi đền gần 300 năm tuổi ở Hải Phòng đón nhận Bằng xếp hạng Di tích quốc gia

(VTC News) -

Sáng 29/3, Huyện ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện An Dương (Hải Phòng) tổ chức Lễ đón nhận Bằng xếp hạng Di tích quốc gia Đền thờ Phạm Thượng Quận (thuộc địa phận xã An Hưng, huyện An Dương).

Đền thờ Phạm Thượng Quận thờ Ngài thần chủ và cũng là Thành hoàng Phạm Đình Trọng. Ông sinh năm 1714, đời vua Lê Dụ Tông, là một danh thần nổi tiếng văn, võ toàn tài, vị đại quan nổi tiếng của đất nước trong triều Hậu Lê, thế kỷ XVIII.

Phó Chủ tịch UBND TP Hải Phòng Lê Khắc Nam trao bằng công nhận Di tích quốc gia Đền thờ Phạm Thượng Quận.

Ông đỗ Tiến sĩ, làm quan từ chức Cấp sự trung, trải thăng đến chức Bồi tụng, Thượng thư Bộ Binh, hàm Thái tử Thái bảo, tước Hải Quận Công, là người có công dẹp phỉ Tầu Ô Quan Lan tại biên giới Việt - Trung, phá được phong trào khởi nghĩa nông dân Nguyễn Hữu Cầu.

Sau đó, ông được cử làm Đốc trấn Nghệ An, một trấn hiểm yếu của quốc gia. Ở đây, ông có nhiều chính sách tốt, được sĩ phu, dân chúng kính trọng mến mộ.

Đền thờ Phạm Thượng Quận được khởi dựng vào nửa cuối thế kỷ XVIII, sau khi ông Phạm Đình Trọng mất, triều đình đã sắc phong làm Phúc thần làng Khinh Dao.

Ngôi đền được tu bổ, tôn tạo, xây dựng lại song vẫn giữ được những nét kiến trúc truyền thống và có giá trị mỹ thuật cao. Đền có mặt bằng kiến trúc chữ nhị ba gian tiền bái, một gian hậu cung và làm theo thức chồng diêm nóc các, mái đao cong, lợp ngói mũi.

Ngoài giá trị về lịch sử, Đền thờ Phạm Thượng Quận còn bảo tồn, lưu giữ được khá nhiều cổ vật có giá trị về lịch sử, mỹ thuật.

Với những giá trị, ý nghĩa lịch sử, văn hóa tiêu biểu, Đền thờ Phạm Thượng Quận được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cấp bằng xếp hạng Di tích quốc gia.

Phía trước đền thờ.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND TP Hải Phòng Lê Khắc Nam khẳng định, Đền thờ Phạm Thượng Quận được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận là Di tích quốc gia, không chỉ là sự tôn vinh danh nhân và khẳng định những giá trị lịch sử văn hóa của di tích mà còn là sự ghi nhận công lao của Đảng bộ, chính quyền, nhân dân xã An Hưng, huyện An Dương và dòng họ Phạm.

Đồng thời, ghi nhận những đóng góp của các thế hệ trong việc gìn giữ, phục dựng di tích, là kết quả của sự kế thừa, bảo vệ và phát huy các giá trị văn hóa, lịch sử, truyền thống tốt đẹp của quê hương.

Cũng tại buổi lễ, UBND huyện An Dương công bố quyết định thành lập Ban Quản lý Di tích lịch sử cấp quốc gia Đền thờ Phạm Thượng Quận.