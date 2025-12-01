Ngoại trưởng Rubio: Cuộc đàm phán giữa Mỹ và Ukraine đạt hiệu quả

(VTC News) -

Sau khi cuộc đàm phán giữa Mỹ và Ukraine diễn ra hôm 30/11 kết thúc, Ngoại trưởng Marco Rubio thông tin: "Vẫn còn rất nhiều việc phải làm, nhưng hôm nay là phiên họp rất hiệu quả và hữu ích, tôi nghĩ rằng có thêm nhiều tiến triển. Chúng tôi vẫn lạc quan về kết quả, đặc biệt là khi chúng tôi đạt được tiến bộ".

Theo Bộ Ngoại giao Mỹ, phái đoàn tham gia vòng đàm phán lần này của Mỹ gồm Ngoại trưởng Marco Rubio, Đặc phái viên Steve Witkoff và Jared Kushner, con rể của Tổng thống Donald Trump.

Trong khi đó, phái đoàn Ukraine bao gồm Thư ký Hội đồng An ninh và Quốc phòng Ukraine Rustem Umerov, người đứng đầu cơ quan tình báo Ukraine - Kyrylo Budanov, Tham mưu trưởng Lực lượng vũ trang Ukraine - Andrii Hnatov.

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio. (Ảnh: Reuters)

Cuộc gặp giữa phái đoàn Mỹ và Ukraine tại Miami diễn ra sau vòng đàm phán ở Geneva, nơi kế hoạch hòa bình 28 điểm do Mỹ soạn thảo được điều chỉnh và rút gọn xuống còn 19 điểm.

Theo các nguồn tin, hai vấn đề trọng tâm của vòng đàm phán lần này vẫn là câu chuyện lãnh thổ và bảo đảm an ninh, bao gồm khả năng thiết lập đường ranh giới tạm thời cũng như mức độ cam kết của Mỹ, NATO hay chính Nga đối với an ninh lâu dài của Ukraine. Ngoài ra, hai bên bàn đến kế hoạch bầu cử hậu chiến, vấn đề đang thu hút sự chú ý của cả Mỹ và châu Âu.

Trước đó, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cũng cho biết nhiệm vụ của đoàn đàm phán Ukraine rất rõ ràng, đó là nhanh chóng và thực chất vạch ra các bước tiếp theo để chấm dứt xung đột. Ông Zelensky khẳng định tiếp tục hợp tác với Mỹ theo cách xây dựng nhất có thể.

Trong khi đó, tình hình trên các mặt trận chiến đấu ngày càng căng thẳng. Mới đây, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố trong 24 giờ qua, các lực lượng của họ hoạt động theo nhiều hướng, bao gồm Sumy và Kharkov, tấn công các mục tiêu tại 143 khu vực ở Ukraine.

Các mục tiêu này bao gồm các khu phức hợp công nghiệp - quân sự, kho nhiên liệu và các điểm triển khai tạm thời của quân đội Ukraine và lính đánh thuê nước ngoài. Hệ thống phòng không Nga cũng bắn hạ 230 máy bay không người lái cánh cố định.