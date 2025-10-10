Ngoài Hồ Văn Cường, 3 con gái nuôi theo nghệ thuật của Phi Nhung hiện thế nào?

(VTC News) -

Sinh thời, ca sĩ Phi Nhung dành nhiều tâm sức cho 23 con nuôi - trong đó 4 người theo nghệ thuật. Việc Phi Nhung qua đời do COVID-19 khiến người hâm mộ, xót thương nghệ sĩ tài sắc mà còn lo lắng cho tương lai những đứa con của chị.

Phi Nhung bên 4 người con nuôi theo đuổi nghệ thuật.

4 năm trôi qua, ngoài Hồ Văn Cường được chú ý thì ba người con theo ca hát của Phi Nhung vẫn miệt mài cống hiến cho nghệ thuật. Quỳnh Trang, Tuyết Nhung và Thiêng Ngân vẫn giữ mối quan hệ khăng khít, riêng với Hồ Văn Cường đi con đường riêng.

Hồ Văn Cường đắt show, mua nhà ở tuổi 22

Tháng 10/2021, một tháng sau khi mẹ nuôi qua đời, Hồ Văn Cường tách khỏi công ty, ra sống riêng. Những năm qua, Hồ Văn Cường đắt show đi diễn, liên tục xuất hiện trên nhiều sân khấu khắp các tỉnh thành. Ngoài thời gian đi hát và đi học, nam ca sĩ trẻ dành thời gian luyện thanh, trau dồi kỹ năng biểu diễn.

Trong những show ca hát, nam ca sĩ nhận được những món quà có giá trị từ người hâm mộ. Nhiều fan tặng vàng cùng những bó hoa được kết bằng tiền USD, tiền Việt Nam cho Hồ Văn Cường. Một số người hâm mộ ở xa hoặc ở nước ngoài không thể về xem nam ca sĩ biểu diễn cũng viết thư, gửi tặng tiền, bày tỏ sự yêu mến với giọng ca trẻ.

Hồ Văn Cường "lột xác" ở tuổi 22.

Ở tuổi 22, Hồ Văn Cường cũng hé lộ ước mơ có nhà riêng thành hiện thực nên giờ đây anh không quá áp lực về kinh tế hay lo nghĩ gì nhiều.

Dù gánh vác vai trò trụ cột, Hồ Văn Cường không thấy nặng nề. Anh xem đây là trách nhiệm, bổn phận của một người con. Ca sĩ vui vì tuổi này có thể tự chủ kinh tế, lo được cho bản thân và cha mẹ.

Hiện nam ca sĩ tập trung nhiều cho việc học để có thể tốt nghiệp vào năm sau.

"Cuộc sống của tôi giờ tạm ổn, ngoài ca hát tôi còn đi học, đang cố hoàn thành những môn học cuối cùng để hoàn thành chương trình học. Chắc năm sau tôi sẽ tốt nghiệp, tôi học ngành bổ trợ cho công việc ca hát là ngành marketing", anh cho biết.

Quỳnh Trang miệt mài với nghề

Trong các con nuôi của Phi Nhung, ngoài Hồ Văn Cường nổi tiếng nhất, khán giả còn chú ý đến 3 cô gái xinh đẹp cùng theo đuổi nghề hát theo định hướng của mẹ, trong đó có Quỳnh Trang.

Quỳnh Trang sinh năm 1997 và là ca sĩ theo đuổi dòng nhạc dân ca, trữ tình. Năm 2016, khi tham gia một chương trình ca hát, cô được Phi Nhung "phá lệ" nhận làm con nuôi dù trước đó, cố ca sĩ từng tuyên bố sẽ không nhận thêm con nuôi nữa.

Dưới sự dìu dắt của giọng ca Bông điên điển, sự nghiệp của Quỳnh Trang có nhiều khởi sắc. Không chỉ sở hữu giọng hát ngọt ngào, da diết, cô còn có vẻ đẹp đằm thắm, dịu dàng nên được khán giả ưu ái gọi là "thiên thần Bolero".

Quỳnh Trang là một trong số những người con nuôi thành công của Phi Nhung.

Sau khi mẹ nuôi mất, Quỳnh Trang hăng say hoạt động nghệ thuật, có nhiều MV "triệu view" và còn lấn sân sang lĩnh vực diễn xuất. Thế nhưng, nữ ca sĩ vẫn còn vương vấn nỗi buồn khi mẹ nuôi đột ngột qua đời.

Xuất hiện trong chương trình Mái ấm gia đình Việt, nữ ca sĩ nghẹn ngào nói: “Mẹ Phi Nhung là người có tình yêu thương bao la và giúp đỡ được nhiều mảnh đời bất hạnh. Từ ngày mẹ mất đến giờ, không ngày nào tôi không nghĩ, không nhớ về mẹ.

Tôi có lập một bàn thờ mẹ tại nhà và thường xuyên tâm sự với mẹ về những buồn vui trong nghề cũng như những dự án nghệ thuật mới. Chính vì thế, tôi thấy mẹ vẫn luôn ở bên cạnh".

Thiêng Ngân và Tuyết Nhung được Mạnh Quỳnh đỡ đầu

Ngoài chị cả Quỳnh Trang, Tuyết Nhung và Thiêng Ngân cũng là 2 cô con gái theo nghệ thuật được Phi Nhung nuôi dạy. Ở độ tuổi ngoài đôi mươi, họ đều được nhận xét là có sự trưởng thành về giọng hát, kỹ thuật biểu diễn, ngoại hình đều xinh đẹp.

Sau khi mẹ nuôi qua đời, lịch đi hát của cô cũng không còn dày như trước. Bên cạnh việc đi hát, phụ quán chay của Phi Nhung, ca sĩ trẻ còn tập livestream bán hàng online để có thêm thu nhập.

Tháng 2/2025, Tuyết Nhung lên xe hoa ở tuổi 24. Nữ ca sĩ cảm thấy tiếc nuối khi ngày vui không còn sự xuất hiện của mẹ nuôi.

Thiêng Ngân (trái) và Tuyết Nhung ngày càng xinh đẹp, trưởng thành hơn.

Với Thiêng Ngân, sau khi ổn định tinh thần, cô quyết tâm nỗ lực hết mình với nghệ thuật để không phụ lòng của mẹ. Ngoài lịch đi diễn, Thiêng Ngân vẫn đi học đều và dành thời gian trợ giúp công việc cho cửa hàng chay mà Phi Nhung mở.

Sau khi mẹ nuôi mất, Tuyết Nhung và Thiêng Ngân vẫn giữ mối quan hệ thân thiết với Quỳnh Trang, tuy nhiên Hồ Văn Cường thì không còn liên lạc.

Thời gian qua, hai cô con gái nuôi này đều xuất hiện trong những đêm nhạc tưởng nhớ Phi Nhung cùng Mạnh Quỳnh - người tri kỷ của cố ca sĩ trong âm nhạc. Hai nữ ca sĩ cũng hạnh phúc khi được Mạnh Quỳnh hỗ trợ và đồng ý nhận làm con nuôi.

Nói về việc này, Mạnh Quỳnh tâm sự tuy đây không phải là trách nhiệm của mình nhưng là sự hỗ trợ về tinh thần, cũng như tấm lòng dành mà anh cho những con của người bạn tri kỷ quá cố.