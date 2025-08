Ngỡ ngàng 6 hành trình tàu hỏa đẹp nhất hành tinh

(VTC News) -

Hãy cùng khám phá 6 hành trình tàu hỏa ấn tượng nhất hành tinh - nơi mỗi khung cửa sổ đều mở ra một bức tranh tuyệt đẹp đang chờ bạn trải nghiệm.

Chuyến tàu Rocky Mountaineer

Được mệnh danh là tuyến tàu ngắm cảnh đẹp nhất Canada, hành trình First Passage to the West của Rocky Mountaineer đưa du khách khám phá vẻ đẹp ngoạn mục của miền Nam bang British Columbia. Để du khách có thể chiêm ngưỡng thiên nhiên Canada trọn vẹn nhất, Rocky Mountaineer chỉ hoạt động vào ban ngày. Đó là lý do vì sao, trên đoàn tàu này không được trang bị hệ thống giường ngủ.

Khởi hành từ thành phố cảng quốc tế Vancouver, chuyến tàu len lỏi qua những vùng nước hoang sơ của hẻm núi Fraser, Hells Gate và dòng sông Thompson hùng vĩ. Sau một đêm nghỉ tại thành phố ven hồ Kamloops yên bình, hành khách tiếp tục di chuyển và đặt chân tới thị trấn Banff - viên ngọc giữa dãy Rockies, nơi cảnh sắc thiên nhiên khiến bất kỳ ai cũng phải trầm trồ.

Hành khách trên chuyến tàu Rocky Mountaineer sẽ được trải nghiệm hành trình nghỉ dưỡng trọn vẹn khi xuống tàu và lưu trú tại các khách sạn hạng sang dọc tuyến đường. Đặc biệt, tàu không đón thêm khách mới tại điểm dừng, giúp chuyến đi giữ được sự riêng tư và liền mạch.

Ngoài hành trình tiêu chuẩn, du khách có thể lựa chọn nhiều gói trải nghiệm kéo dài từ 3 - 12 đêm tùy theo sở thích. Dịch vụ trên tàu được chia thành hai hạng: SilverLeaf và GoldLeaf, đáp ứng nhu cầu từ thoải mái đến cao cấp.

"Đường sắt tử thần", Thái Lan

Tuyến "đường sắt tử thần" được xây dựng từ đầu những năm 1940, nối Nong Pla Duk ở Ratchaburi, Thái Lan đến Tanbesusayud, Myanmar hứa hẹn mang đến cho du khách hành trình đáng nhớ nhất.

Đường sắt tử thần, Thái Lan có lịch sử lâu đời.

Chuyến tàu khởi hành từ ga Bangkok Thonburi, len lỏi qua những cánh rừng rậm rạp, nơi cành cây gần như chạm vào cửa sổ toa tàu, tạo cảm giác phiêu lưu đặc biệt. Tiếp đó, đoàn tàu băng qua cây cầu sắt nổi tiếng bắc qua sông Kwai, đi qua những nhà ga nhỏ với gam màu rực rỡ trước khi dừng tại ga Nam Tok.

Tại điểm cuối hành trình, không khó để bắt gặp những người bán hàng rong phục vụ mì nóng, chả cá hay những chai cafe ướp lạnh ngay trên tàu. Đây là trải nghiệm không thể bỏ qua với bất kỳ ai muốn khám phá vẻ đẹp mộc mạc của vùng nông thôn Thái Lan.

Tàu từ Kandy đi Ella, Sri Lanka

Chuyến tàu hỏa nổi tiếng của Sri Lanka mang du khách băng qua những khung cảnh đẹp nhất đất nước, từ những ngôi làng hẻo lánh, thác nước hùng vĩ cho đến những đồn điền trà xanh mướt. Đây được xem là một trong những hành trình ấn tượng nhất để khám phá sự đa dạng cảnh quan của Sri Lanka.

Du khách trên tàu cũng có thể thử cảm giác ngồi ở cửa ra vào của tàu và ngồi thả chân mình xuống, tận hưởng nắng gió và nhìn đoàn tàu uốn lượn khi leo lên trên đồi… Đây là trải nghiệm không phải nơi nào cũng có.

Kandy Ella là một trong những chuyến tàu hiếm hoi mà du khách tranh giành nhau chỉ để có được chỗ ngồi ngay cửa ra vào. Mặc cho sát bên là nhà vệ sinh không mấy sạch sẽ và dễ chịu.

Chuyến tàu Mandovi Express, Ấn Độ

Chuyến tàu Mandovi Express đưa du khách trải nghiệm hành trình 12 giờ dọc bờ biển Konkan của Ấn Độ, nơi một bên là biển Ả Rập xanh biếc, bên kia là những dãy núi Sahyadri uốn lượn. Khởi hành từ ga Chhatrapati Shivaji Maharaj Terminus ở Mumbai, đoàn tàu rời thành phố nhộn nhịp đi qua nhiều vùng nông thôn yên bình và mở ra khung cảnh thiên nhiên đa dạng.

Chuyến tàu Mandovi Express, Ấn Độ đi qua nhiều cảnh sắc thiên nhiên hùng vĩ.

Trước khi đặt chân đến bang Goa, hành khách sẽ được chiêm ngưỡng những hàng dừa, rặng cọ và nhiều cảnh đẹp như tranh, đồng thời đi qua hơn 2.000 cây cầu, trong đó có cả cầu cạn cao nhất Ấn Độ.

Trên hành trình, du khách có thể vừa ngắm cảnh vừa thưởng thức các món ăn đậm chất địa phương từ những người bán hàng rong, như cơm gà biryani ăn kèm raita, gỏi cuốn, hay một tách trà mật mía.

Tàu từ Cusco đến Machu Picchu, Peru

Một trong những chuyến tàu đẹp nhất thế giới là tuyến đường sắt giữa thành phố thuộc địa Cusco và thành cổ Machu Picchu của người Inca. PeruRail và Inca Rail vận hành tuyến đường này và đưa đón hàng trăm du khách đến điểm tham quan lịch sử này mỗi ngày.

Chuyến tàu khởi hành từ ga Poroy nằm ở Cusco và sẽ đi qua một hẻm núi hẹp trước khi xuống Thung lũng Thiêng. Hành khách lên tàu ở Ollantaytambo và tiếp tục đi dọc theo sông Urubamba đến ga Machu Picchu ở Aguas Calientes. Phong cảnh trong suốt chặng đường này thay đổi ngoạn mục. Chân núi Andes chuyển mình thành khu rừng mây xanh tươi.

Điểm dừng cuối cùng của chuyến tàu là Aguas Calientes nằm ở Macchu Picchu. Sau đó, du khách muốn đến Khu bảo tồn Lịch sử UNESCO để tham quan sẽ phải đi xe buýt lên núi trong 25 phút. Trạm xe buýt trong thị trấn chỉ cách đó 5 phút đi bộ. Toàn bộ chuyến đi kéo dài khoảng 3,5 giờ, mang đến những khung cảnh ngoạn mục khó quên.

Một trong những khung cảnh dọc đường đi của chuyến tàu từ Cusco đến Machu Picchu, Peru.

Tàu tốc hành Shangri-La, Trung Quốc

Shangri-La Express mang đến trải nghiệm du lịch hạng sang cho những ai muốn tận hưởng sự chăm sóc trọn vẹn trên tàu. Trong hành trình kéo dài 12 ngày, du khách sẽ được phục vụ những bữa tối tinh tế do đầu bếp hàng đầu chế biến, nghỉ trong cabin tiện nghi và thậm chí tham gia lớp học ngôn ngữ ngay trên tàu.

Chuyến đi đưa hành khách khám phá hàng loạt điểm đến nổi tiếng của Trung Quốc từ Tử Cấm Thành tráng lệ ở Bắc Kinh, chùa Thiếu Lâm huyền thoại, đội quân đất nung ở Tây An đến núi cát hùng vĩ Đôn Hoàng, tàn tích cổ kính của thành Giao Hà.

Đây không chỉ là hành trình ngắm cảnh mà còn là cơ hội để bạn đắm mình vào văn hóa bản địa và tận hưởng lòng hiếu khách đặc trưng mà Shangri-La Express mang lại.