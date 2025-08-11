Nghĩa tình ở quán mì 1.000 đồng giữa trung tâm TP Huế

(VTC News) -

Nghe bạn bè giới thiệu về quán mì dành cho người nghèo nằm tại số nhà 238 đường Phan Chu Trinh (phường Thuận Hoá, TP Huế), Nguyễn Thị Mỹ Duyên (sinh viên năm 2 một trường Đại học ở TP Huế) cũng tò mò đến thử và trở thành thành viên tích cực của quán từ lúc nào chẳng hay.

“Nghe bạn bè giới thiệu, em ghé ăn thử vì tò mò. Ăn rồi mới thấy, bát mì không chỉ ngon mà còn chan chứa ý nghĩa...", Nguyễn Thị Mỹ Duyên chia sẻ.

Gần 5 tháng qua "tiệm mì 1k" trở thành địa chỉ quen thuộc của người lao động và sinh viên, học sinh nghèo ở TP Huế.

“Tiệm mì 1k” - một mô hình thiện nguyện mới của Đội 0 đồng SOS 75 (TP Huế) triển khai gần 5 tháng qua. Quán hoạt động từ 19h đến 23h30 hằng ngày, phục vụ các món ăn như mì tôm, phở, miến với đầy đủ topping như trứng, xúc xích, giá đỗ… và đồng giá 1.000 đồng.

Anh Nguyễn Ngọc Nhật Hoàng - Đội trưởng Đội 0 đồng SOS75 cho biết, gần 5 tháng hoạt động, “tiệm mì 1k” phục vụ hơn 20.000 lượt khách, trung bình mỗi tối từ 200-300 tô mì, hủ tiếu. Để duy trì hoạt động, "Tiệm mì 1k" huy động một đội ngũ tình nguyện viên đông đảo, thực hiện các công việc từ chuẩn bị nguyên liệu, nấu nướng đến phục vụ và dọn dẹp.

“Mục tiêu của "Tiệm mì 1k" là quyên góp để xây dựng nhà tình thương. Toàn bộ số tiền quyên góp được sẽ được sử dụng để xây nhà cho các hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại địa phương. Một thùng từ thiện cũng được đặt trước cửa quán để thực khách có thể ủng hộ với tinh thần “lá lành đùm lá rách”. Toàn bộ số tiền nhận được sẽ được Đội 0 đồng SOS75 Huế dành để xây nhà tình thương cho các hộ khó khăn ở Huế…”, Nguyễn Ngọc Nhật Hoàng chia sẻ.

Nhóm thiện nguyện "tiệm mì 1k" cũng gây quỹ để xây nhà cho những hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Sau gần 5 tháng hoạt động “tiệm mì 1k”, Đội 0 đồng SOS 75 Huế quyên góp và hoàn thành xây dựng căn nhà cho hộ nghèo đầu tiên tại số nhà 23 kiệt 131 đường Trần Phú (TP Huế). Hiện đội đang lên kế hoạch xây dựng căn nhà thứ hai để tiếp tục hỗ trợ các hộ khó khăn.

“May mắn là tiệm mì 1k luôn nhận được sự ủng hộ tích cực từ các nhà hảo tâm và mạnh thường quân. Điều này giúp tiệm có thể hoạt động bền vững và mở rộng quy mô trong tương lai…”, Nguyễn Nhật Hoàng cho biết.

Là tình nguyện viên tích cực của “tiệm mì 1k”, sinh viên Lê Văn Quang bộc bạch: “Em muốn những suất mì được trao tận tay cô chú lao công, bạn sinh viên và những người có hoàn cảnh khó khăn, như một cách góp phần làm cuộc sống thêm ấm áp và lan tỏa thông điệp yêu thương đến cộng đồng...”.

Những bát mì đồng giá 1.000 đồng nóng hổi được các tình nguyện phục vụ tận tay những thực khách nghèo.

Theo Lê Văn Khoa, ngoài những người có hoàn cảnh khó khăn đến ăn, “tiệm mì 1k” cũng thường xuyên đón nhận sự ủng hộ từ các mạnh thường quân. Họ mang theo mì tôm, xúc xích, khay trứng hoặc đóng góp tiền mặt và chuyển khoản để chung tay duy trì hoạt động nhân ái.

Ngoài việc kêu gọi ủng hộ trực tiếp tại quán, nhóm thiện nguyện ở “tiệm mì 1k” cũng chủ động đăng tải các bài viết trên các diễn đàn cộng đồng và mạng xã hội. Những bài viết này không chỉ thông tin về hoạt động của tiệm mì mà còn lan tỏa câu chuyện nhân ái, kêu gọi sự chung tay đóng góp từ nhiều người ở khắp mọi miền Tổ quốc. Kinh phí được các nhà hảo tâm, mạnh thường quân đóng góp đều được nhóm công khai rõ ràng.