Nghi phạm gây án mạng ở Huế nhảy sông Hương tự tử

(VTC News) -

Hơn 16h ngày 12/7, người dân đi qua cầu Dã Viên bắc qua sông Hương (TP Huế) phát hiện người đàn ông lao xuống sông Hương tự vẫn. Người này bỏ lại ví kèm giấy tờ tùy thân trên cầu.

Lực lượng chức năng đưa thi thể L.Q.V lên bờ. (Ảnh: MXH)

Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (PCCC&CNCH) Công an TP Huế huy động lực lượng, phương tiện đến cầu Dã Viên để tìm kiếm tung tích người nhảy cầu.

Khoảng hơn 17h cùng ngày, lực lượng PCCC&CNCH Công an TP Huế tìm thấy và vớt được thi thể người đàn ông nhảy cầu lên bờ. Đồng thời, lực lượng chức năng bàn giao cho cơ quan chuyên môn thực hiện khám nghiệm tử thi.

Bước đầu cơ quan chức năng xác định, người tử vong sau khi nhảy cầu là L.Q.V. (sinh năm 1992, trú phường Kim Long, TP Huế). L.Q.V là nghi can dùng hung khí gây ra vụ án mạng lúc chiều tối qua tại phường Kim Long khiến một người chết.

Trước đó, chiều tối 11/7, trả lời PV Báo Điện tử VTC News, ông Đồng Sỹ Toàn - Chủ tịch UBND phường Kim Long (TP Huế) xác nhận, tại ngôi nhà số 6 kiệt 32 đường Nguyễn Phúc Chu (phường Kim Long) xảy ra vụ án mạng. Nạn nhân là một người đàn ông.

Theo hình ảnh do camrera của gia đình ghi lại, người đàn ông mặc áo xanh than đang ngồi uống bia cùng 2 người khác trước hiên nhà thì một nam thanh niên mặc áo đen, đội mũ lưỡi trai, đeo khẩu trang y tế màu xanh cầm hung khí xông vào tấn công.

Hai bên vật lộn, sau đó một người đàn ông mặc áo màu xanh dương, đội mũ bảo hiểm từ ngoài xông vào đạp liên tiếp vào vùng đầu người mặc áo màu xanh than trước khi một người khác đến can ngăn, kéo ra đường. Trước khi bỏ đi, nam thanh niên áo đen dùng hung khí sát hại người mặc áo xanh than. Danh tính nghi phạm mặc áo đen được xác định là L.Q.V.

Gây án xong, cả hai người đàn ông liên quan đến vụ án mạng chạy xe máy rời khỏi hiện trường.