Nghỉ lễ 2/9, các tỉnh phía Nam đón lượng khách lớn, ấn tượng nhất là TP.HCM

(VTC News) -

Ngày 3/9, Sở Du lịch các tỉnh phía Nam đã thông tin tình hình du lịch trên địa bàn.

TP.HCM thu gần 3.000 tỷ đồng

Sở Du lịch TP.HCM cho biết, tạm tính trong 4 ngày nghỉ lễ 2/9, khách tham quan tại các khu điểm du lịch, vui chơi giải trí trên địa bàn khoảng 980.000 lượt, tăng 2% so với cùng kỳ, doanh thu khoảng 3.000 tỷ đồng.

Trong đó, khách du lịch nội địa ước khoảng 425.000 lượt, tăng 1,2% so với cùng kỳ và khách quốc tế 38.800 lượt, tăng 3,2% so với cùng kỳ. Khách lưu trú tại các cơ sở lưu trú ước khoảng 214.630 lượt, tăng 32,5% và công suất phòng đạt khoảng 85%, tăng 6,3% so với cùng kỳ.

Theo Sở Du lịch TP.HCM, diễn biến tích cực của du lịch thành phố trong bối cảnh sở đã triển khai đến các cơ sở lưu trú du lịch, doanh nghiệp kinh doanh du lịch thực hiện biện pháp bảo đảm an ninh, an toàn cho khách du lịch, nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch.

TP.HCM bắn pháo hoa vào tối 2/9. (Ảnh: Lương Ý)

Một trong những sản phẩm thu hút du khách đến TP.HCM kỳ nghỉ lễ là "Chương trình tham quan Di tích kiến trúc nghệ thuật cấp quốc gia Trụ sở HĐND và UBND TP.HCM" trong 2 ngày 31/8 và 1/9, với gần 2.000 lượt khách tham quan trong nước và quốc tế.

"Việc nghỉ lễ dài ngày là cơ sở cho việc gia tăng khách du lịch mạnh mẽ. Đối tượng khách du lịch chủ yếu là các nhóm gia đình, nhóm bạn trẻ hoặc trung niên chưa sắp xếp được thời gian du lịch hè, đa phần khách tự đi du lịch trong nước", đại diện Sở Du lịch TP.HCM thông tin.

Gần 556.000 lượt khách đến Bà Rịa - Vũng Tàu

Theo Sở Du lịch tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, dù ảnh hưởng thời tiết nhưng 4 ngày nghỉ lễ 2/9 (từ 31/8 đến 3/9) các bãi tắm, khu vui chơi, cơ sở lưu trú trên địa bàn vẫn thu hút gần 556.000 lượt khách, doanh thu từ du lịch đạt hơn 333,6 tỷ đồng, tăng 4%.

Trong đó, khách lưu trú gần 123.000 lượt, tăng 7,46% so với kỳ nghỉ lễ Quốc khánh năm ngoái. Tỉnh đã đón hơn 25.560 lượt khách quốc tế đến du lịch, nghỉ dưỡng, tăng 12,12% so với năm ngoái.

Theo Sở Du lịch tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, do ảnh hưởng thời tiết, mưa nhiều, nên trong ngày đầu của kỳ nghỉ (31/8) công suất buồng phòng tại các cơ sở lưu trú chỉ đạt 45% nhưng con số này đã tăng dần trong 3 ngày tiếp theo với khoảng 80 - 85%.

Du khách nước ngoài về Long An tăng hơn 40%

Dịp này, hơn 1.700 du khách nước ngoài chọn các điểm đến của tỉnh Long An để tham quan, trải nghiệm. So với những địa phương có thế mạnh du lịch, du khách nước ngoài về Long An không lớn, tuy nhiên số lượng tăng hơn 40% so với đầu năm 2024 chính là động lực để ngành du lịch địa phương đẩy mạnh tour tuyến, cải thiện chất lượng phục vụ du khách gần xa.

Dịp lễ Quốc khánh 2024, Long An đón khoảng 54.500 lượt khách đến tham quan, trải nghiệm và nghỉ dưỡng (tăng 6% so với cùng kỳ). Công suất sử dụng phòng là 60%, doanh thu khoảng 35 tỷ đồng, tăng 10% so với cùng kỳ.

An Giang đón hơn 210.000 lượt khách tham quan

Theo Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh An Giang, trong dịp Lễ Quốc khánh 2/9, toàn tỉnh đón hơn 210.000 lượt khách du lịch, tương đương so cùng kỳ năm 2023.

Theo đó, các cơ sở lưu trú ước đón gần 5.500 lượt khách, trong đó có 217 lượt khách quốc tế, công suất sử dụng hoạt động kinh doanh lưu trú đạt 48%, tương đương so cùng kỳ năm 2023.

Tổng lượt khách do doanh nghiệp lữ hành phục vụ trong dịp lễ 2/9 năm nay ước khoảng 731 lượt, gồm: 536 lượt khách nội địa và 195 lượt khách quốc tế, tương đương so cùng kỳ.

Khách nội đến Phú Quốc thấp hơn khách ngoại

Sở Du lịch Kiên Giang cho biết, trong 4 ngày nghỉ lễ 2/9, Kiên Giang ước đón hơn 159.000 lượt khách, công suất phòng trung bình đạt 35%.

TP Phú Quốc ước đón 75.591 lượt, tăng hơn 20% so với cùng kỳ năm 2023; khách quốc tế ước đón hơn 15.500 lượt khách, tăng hơn 170% so với cùng kỳ và có tổng doanh thu du lịch ước đạt 347 tỷ đồng.

Giám đốc Sở Du lịch Kiên Giang cho hay, kết quả đạt được trên do các doanh nghiệp làm du lịch địa phương đã thực hiện nhiều chương trình ưu đãi với giá cả hấp dẫn, đưa ra nhiều sản phẩm du lịch mới phục vụ du khách.

Tuy nhiên, do tình hình thời tiết diễn biến phức tạp, khách du lịch hủy tour đổi sang địa điểm khác vui chơi; giá vé máy bay vẫn còn cao và kết nối giao thông đường bộ các tỉnh đến Kiên Giang chưa được thuận lợi, nên cũng ảnh hưởng đến du lịch Phú Quốc.

Đặc biệt vừa trải qua kỳ nghỉ hè, nên lượng khách du lịch nội địa đến Phú Quốc có tăng nhưng không cao.