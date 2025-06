Nghi án con rể dùng dao sát hại nhà vợ làm 3 người thương vong

(VTC News) -

Đến trưa 7/6, lực lượng thuộc Công an TP Huế vẫn phong tỏa hiện trường, điều tra làm rõ vụ án mạng xảy ra tại một căn nhà ở phường Xuân Phú (quận Thuận Hóa, TP Huế).

Công an có mặt tại hiện trường vụ án.

Một nguồn tin cho biết, khoảng 7h30 sáng, nghi phạm là người con rể tên P.V.P (SN 1992, trú huyện Quảng Điền, TP Huế) đến nhà mẹ vợ là bà N.T.C (SN 1971, trú tại kiệt 1 đường Dương Văn An, phường Xuân Phú). Lúc này trong nhà, ngoài bà Ch. còn có T.T.K.C. (SN 1993, vợ nghi phạm) và T.H. (SN 2004, em vợ nghi phạm). Tại đây, nghi do mâu thuẫn cá nhân, nghi phạm đã dùng dao đâm 3 nạn nhân.

Rất đông người dân hiếu kỳ có mặt tại hiện trường vụ án.

Sau khi vụ việc xảy ra, người dân và lực lượng chức năng TP Huế nhanh chóng có mặt tại hiện trường, đưa các nạn nhân đến Bệnh viện Trung ương Huế cấp cứu.

Tuy nhiên, do vết thương nặng, bà C. cùng con gái là chị K.C. đã tử vong. Hiện nghi phạm cũng đã bị công an bắt giữ và đang lấy lời khai.