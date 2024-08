Nghẹt thở truy bắt 4 tên cướp iPhone 15 và tiền trên đường làng ở Huế

(VTC News) -

Sáng 31/8, nguồn tin từ Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế xác nhận, Phòng Cảnh sát hình sự vừa phối hợp Công an huyện Quảng Điền cùng các đơn vị nghiệp vụ truy bắt thành công Lê Hoàng Thiên Ph. và Nguyễn Văn L. cùng trú huyện Quảng Điền. Ph. và L. là 2 trong 4 thanh niên là nghi phạm gây ra vụ cướp điện thoại iPhone 15 và tiền của hai nạn nhân trên đường làng thôn Hà Cảng (xã Quảng Phú, huyện Quảng Điền).

Lê Hoàng Thiên Ph. và Nguyễn Văn L. tại thời điểm bị công an bắt giữ. (Ảnh: CTV)

Theo thông tin ban đầu, khoảng 0h20 ngày 31/8 chị Trần Thị B. (SN 2004, trú xã Phong An, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên - Huế) và chị Trịnh Thị Trang (SN 1993, trú tỉnh Thanh Hoá) đang di chuyển trên đường làng thôn Hà Cảng (xã Quảng Phú) thì bị 4 kẻ lạ mặt cướp tài sản là 7 triệu đồng tiền mặt (của chị Bé) và điện thoại nhãn hiệu iPhone 15 trị giá 28 triệu đồng (của chị Trang).

Sự việc nhanh chóng được trình cáo lên cơ quan công an. Nhận được tin báo, Công an huyện Quảng Điền nhanh chóng xác định được 4 nghi phạm gây ra vụ cướp táo tợn kể trên gồm Phan Gia H.; Trần Hoàng Anh Q.; Lê Hoàng Thiên Ph. cùng sinh năm 2006, trú thị trấn Sịa (huyện Quảng Điền) và Nguyễn Văn L. (trú xã Quảng Lợi).

Ngay trong đêm lực lượng công an đã thực hiện truy bắt và bắt được Phan Gia H. và Trần Hoàng Anh Q. Riêng Lê Hoàng Thiên Ph. cùng Nguyễn Văn L. bỏ trốn hướng Huế - Đà Nẵng theo Quốc lộ 1A bằng xe máy.

Ngay sau đó, Công an huyện Quảng Điền nhanh chóng báo cáo lên lãnh đạo Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế để tăng cường lực lượng truy bắt. Đến hơn 8h ngày 31/8, lực lượng công an đã truy bắt thành công Ph. và L. khi chúng đang di chuyển đến địa phận huyện Phú Lộc (Thừa Thiên - Huế).