Nghe tin con gái bị chồng đánh, ông bố liền lái xe tới tông con rể

(VTC News) -

Cảnh sát và nhân viên y tế lao đến ngôi nhà ở quận Sriracha (Chon Buri, Thái Lan) để ngăn chặn cuộc ẩu đả của một đôi vợ chồng và hỗ trợ cứu thương. Người đàn ông 32 tuổi có tên Siraphop hành hung vợ mình là Alissara, 26 tuổi. Anh ta khỏi hiện trường nhưng sau đó quay lại để kiểm tra tình hình sức khỏe của vợ và bị cảnh sát bắt giữ.

Cô Alissara bị hành hung bên ngoài ngôi nhà, có nhiều vết thương trên cơ thể, nghiêm trọng nhất là ở đầu, miệng và mũi. Nhân viên y tế trong lực lượng cứu vừa sơ cứu và chuẩn bị đưa cô đến bệnh viện thì cha cô, ông Supoj, 57 tuổi, đến hiện trường.

Lái chiếc ô tô MG màu vàng, ông Supoj liều lĩnh đâm vào nhóm cảnh sát và nhân viên cứu hộ đang bắt giữ Siraphop, khiến họ và cả người qua đường chạy tán loạn theo nhiều hướng. Một cảnh sát và một người dân đến hỗ trợ bị thương ở chân, một xe máy bị hư hỏng sau vụ va chạm.

Sau khi tông xe trượt, bố vợ lao xuống đánh con rể, khiến mọi người xung quanh phải lao vào can ngăn.

Sau đó, Supoj ra khỏi xe và lao vào liên tục đấm con rể. Cảnh sát và người dân phải cố gắng can ngăn và khống chế cả hai người. Tại đồn cảnh sát, Supoj khai rằng ông định đâm ô tô vào Siraphop do con gái liên tục bị ngược đãi, bạo hành, nhưng người con rể đã may mắn tránh được mà không bị thương.

Alissara cũng chia sẻ với giới truyền thông rằng cô thường xuyên bị chồng ngược đãi. Vào ngày xảy ra vụ việc, lúc sáng sớm, con của họ khóc rất to đánh thức Siraphop đang ngủ. Anh ta nổi giận, bước lại chiếc nôi, mang đứa bé ra và ném lên giường, bắt vợ phải ru cho con nín.

Alissara tức giận vì hành động thô bạo đó có thể làm tổn thương con nhỏ, cuộc cãi vã nổ ra và nhanh chóng leo thang thành ẩu đả. Người vợ phải chạy trốn khỏi nhà để tìm sự giúp đỡ từ hàng xóm. Siraphop liền vớ một vật cứng ném vào đầu vợ, khiến cô ngã xuống đất, tạo thương tích nghiêm trọng.

Trong khi chờ cảnh sát tới, Alissara gọi điện cho cha mình và kể lại toàn bộ sự việc. Ông bố lập tức lái xe đến chỗ ở của con gái và gây ra vụ việc kể trên.

Cả bố vợ và con rể đều được được đưa đến đồn cảnh sát để tiến hành các thủ tục pháp lý tiếp theo. Supoj tuyên bố ông sẵn sàng bồi thường cho các nạn nhân.