Nghệ sĩ Việt đứng sau những bản nhạc phim 'Hoạ bì', 'Tam Quốc' nổi tiếng là ai?

(VTC News) -

Tống Đức Cường (Cường Tống), sinh năm 1987, là nghệ sĩ piano, nhà soạn nhạc, nhà sản xuất âm nhạc hiếm hoi của Việt Nam gặt hái thành công rực rỡ ở Trung Quốc suốt hơn một thập kỷ.

Nghệ sĩ piano, nhà sản xuất âm nhạc Cường Tống.

Anh sinh ra trong gia đình giàu truyền thống nghệ thuật, là con trai cố nhạc sĩ Đức Minh – tác giả gần 500 ca khúc và nhiều tác phẩm khí nhạc gắn với sân khấu chèo, cải lương, kịch nói.

Tiếp xúc âm nhạc từ nhỏ, Cường Tống bắt đầu học piano từ năm 6 tuổi. Năm 1996, anh trở thành học viên của Nhạc viện Hà Nội (nay là Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam), được đào tạo bởi NSƯT Nguyễn Hữu Tuấn và GS.TS.NGND Trần Thu Hà. Bước ngoặt đầu tiên đến khi anh giành giải Nhất Concours Mùa thu 2007 - cuộc thi tài năng âm nhạc thể loại giao hưởng – thính phòng, sau lần thi đấu tại Malaysia.

Năm 2008, anh thu âm độc tấu piano cho VTV1 và biểu diễn tại Liên hoan Âm nhạc Quốc tế Kirishima (Nhật Bản) dưới sự hướng dẫn của NSND Đặng Thái Sơn. Không lâu sau, anh nhận học bổng toàn phần của Nhà nước Việt Nam, du học tại Học viện Âm nhạc Trung Quốc, nơi anh được đào tạo chuyên sâu về biểu diễn piano, sáng tác, phối khí và jazz.

Cường Tống được mệnh danh ''quái kiệt'' nhạc phim Trung Quốc.

Tại Trung Quốc, Cường Tống dần khẳng định được vị thế. Anh đạt giải khuyến khích bảng lớn tại Cuộc thi Piano & Violin toàn quốc lần thứ ba của CCTV (2015), tham gia hòa nhạc Trăm năm âm điệu piano Trung Quốc, đồng thời là tác giả bản chuyển thể Concerto Hoàng Hà cho 6 piano 12 tay. 13 năm làm việc, anh trở thành cái tên được săn đón, linh hoạt giữa nhiều vai trò: pianist, nhạc sĩ, nhà sản xuất, giám đốc âm nhạc.

Anh tham gia sản xuất âm nhạc, giám đốc âm nhạc, sáng tác ca khúc cho hơn 8 bộ phim truyền hình và điện ảnh “bom tấn” của Trung Quốc, tiêu biểu như phim Họa bì, Tu La Trường, Đại anh hùng, sản xuất nhạc phim và ca khúc chủ đề phim Tam Quốc: Chiến binh bất bại (2021).

Cường Tống còn là nhà sản xuất, phối khí cho gần 80 ca khúc đa dạng phong cách, thể loại đã được phát hành, đồng thời cũng là nhà sản xuất nhạc game và nhạc cho các sự kiện thể thao lớn tại Trung Quốc.

Anh vừa trở về Việt Nam sau khi học xong chương trình Thạc sỹ tại Học viện Âm nhạc Trung Quốc (China Conservatory of Music). Đánh dấu cột mốc mới, anh ra mắt mini album Hồi ảnh âm nhạc. Anh cho biết đây là thời điểm hội đủ “thiên thời, địa lợi, nhân hòa” để cống hiến cho khán giả quê nhà và giới thiệu những tác phẩm cá nhân đúng nghĩa.

Cường Tống trở về Việt Nam, ra mắt mini album "Hồi ảnh âm nhạc".

Hồi ảnh âm nhạc gồm 5 bản khí nhạc: Điệu Waltz tình yêu, Nghe biển, Lửa, Mùa thu, Ký ức tuổi thơ, được xây dựng theo cấu trúc ngũ hành Kim – Thủy – Hỏa – Mộc – Thổ. Các bản nhạc liên kết như một câu chuyện đời thực của chính Cường Tống: từ tình yêu nồng nhiệt, những chia ly, xung đột nội tâm đến sự buông bỏ và trở về với nguồn cội. Đây cũng là câu chuyện đời thực của chính Cường Tống - một nghệ sĩ rời quê hương rồi lại tìm thấy cảm hứng sáng tạo khi trở về.

NSND Quang Thọ đánh giá: Hồi ảnh âm nhạc không chỉ là mini album như cách tác giả khiêm tốn gọi tên mà thực chất là một tác phẩm khí nhạc lớn, có cấu trúc thống nhất, dàn dựng cảm xúc liền mạch: "Nó tròn trịa, ngay ngắn, mang âm sắc của thời đại. Không phải nhạc sĩ nào cũng có thể làm được điều này".