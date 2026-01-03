Nghệ sĩ Trần Mạnh Tuấn lên tiếng vụ huỷ show 'Về đây bốn cánh chim trời'

(VTC News) -

Tối 2/1 nghệ sĩ saxophone Trần Mạnh Tuấn đã lên tiếng về những vấn đề liên quan show diễn Về đây bốn cánh chim trời.

Nam nghệ sĩ nói cảm thấy tổn thương khi một bộ phận khán giả đã hiểu nhầm về ông. Ông khẳng định đến giờ này, ông vẫn chưa nhận được hợp đồng cũng như tiền đặt cọc từ ban tổ chức là Công ty Ngọc Việt.

"Từ TP.HCM, tôi vẫn quyết định cùng vợ ra Hà Nội để luyện tập cho kịp biểu diễn. Hai ngày tại Hà Nội, chính cô Hà (Nguyễn Thị Thu Hà, đại diện Ngọc Việt) cứ hẹn tới hẹn lui.

Trước đó nói anh cứ bay ra đến nơi, em sẽ làm hợp đồng thanh toán luôn, rồi lại hẹn 11h cùng ngày biểu diễn, lúc lại nói có thể hủy show bởi vì nhiều điều bất thường và tôi tự hiểu chắc là có vấn đề", Trần Mạnh Tuấn kể.

Nghệ sĩ Trần Mạnh Tuấn đăng kèm hình ảnh có mặt tại địa điểm biểu diễn lúc 18h07 ngày 28/12, trong trang phục biểu diễn, sẵn sàng lên sân khấu.

Dù nhận thấy những điều bất thường, ông vẫn quyết định có mặt tại Hà Nội vì coi đây là một chương trình mang ý nghĩa đặc biệt, quy tụ những tác phẩm của các nhạc sĩ tiền bối lớn.

“Khi đã bay ra với chương trình ý nghĩa với những tác phẩm của các vị tiền bối lớn như vậy, tôi đã nghĩ đó là một vinh dự cho một nghệ sĩ như tôi”, ông viết.

"Mong quý khán giả hãy luôn hiểu tôi mãi mãi là Trần Mạnh Tuấn. Người luôn được công chúng yêu thương và ngược lại Trần Mạnh Tuấn luôn muốn sống vì cộng đồng! Xin biết ơn mọi người".

Nghệ sĩ cũng cho biết ông đồng tình với quan điểm của nhạc sĩ, Giám đốc âm nhạc Vũ Quang Trung rằng việc chuẩn bị cho một chương trình quy mô lớn trong vài tiếng đồng hồ là điều không khả thi, đặc biệt với một dàn nhạc lớn và những tác phẩm đòi hỏi sự chuẩn bị nghiêm túc.

Chia sẻ với PV Báo Điện tử VTC News, chị Kiều Đàm Linh - vợ nghệ sĩ Trần Mạnh Tuấn khẳng định: “Không có chuyện đã được cọc 50% như trên tin nhắn. Hơn một tháng cho đến lúc ra tận nơi tổ chức cũng không có nhận được tiền”.

Theo lời kể của chị, trong ngày 28/12, bà Nguyễn Thị Thu Hà, đại diện Công ty Ngọc Việt, từng hứa sẽ chuyển tiền và đặt cọc cho nghệ sĩ Trần Mạnh Tuấn.

Tuy nhiên đến khoảng 11h trưa, phía ban tổ chức thông báo không chuyển cọc vì chương trình sẽ không diễn ra. Đến chiều tối cùng ngày, bà Hà lại gọi điện, cam kết hoàn tất thủ tục, hứa chuyển tiền và xác nhận show vẫn diễn ra, nên nghệ sĩ Trần Mạnh Tuấn đồng ý tiếp tục tham dự.

Vợ nghệ sĩ Trần Mạnh Tuấn cho biết ông bỏ toàn bộ công việc tại TP.HCM, tự bỏ tiền túi mua vé máy bay ra Hà Nội, thuê khách sạn để tập luyện, chờ đến ngày 28/12 với mong muốn được biểu diễn đúng kế hoạch.

Chưa kịp kiểm tra tiền về tài khoản hay chưa và dù biết show khó có khả năng diễn ra, Trần Mạnh Tuấn vẫn ra nơi tổ chức, và ở đó gần 2 tiếng. Thế nhưng show đã không thể diễn ra như kế hoạch nên ông rất buồn.

"Đến lúc đó, anh tự hiểu. Chuyện tiền lúc đó có hay không nó không phải là vấn đề chính nữa. Anh không muốn và không tin chương trình sẽ không diễn ra nên vẫn đến tận nơi. Anh vẫn mặc đồ diễn, mang kèn theo như một nghệ sĩ đến nhưng chỉ chờ ở ngoài. Cuối cùng chỉ còn lại sự tuyệt vọng", chị Linh cho biết.

Chị cũng cho biết thêm, việc chương trình khó có thể diễn ra khi Trung tâm tác quyền đã gửi thông báo đến các nghệ sĩ về việc gần 20 ca khúc không được phép biểu diễn, gồm 10 bài của nhạc sĩ Văn Cao và 10 bài của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn.

Chị Đàm Linh chia sẻ rằng nghệ sĩ Trần Mạnh Tuấn dù rất buồn nhưng quyết định lên tiếng vì nhận thấy dư luận ngày càng hiểu sai về sự việc.