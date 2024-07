Nghệ sĩ đóng phim với Châu Tinh Trì - Củng Lợi bỏ phố về quê nuôi lợn, trồng rau

(VTC News) -

Mới đây, truyền thông Trung Quốc đồng loạt đưa tin về cuộc sống hiện tại của diễn viên gạo cội Lâm Uy (Lam Wai) ở quê nhà khiến nhiều người bất ngờ.

Lâm Uy nổi tiếng với vai diễn Ninh vương trong phim "Đường Bá Hổ Điểm Thu Hương" (1993) do Châu Tinh Trì và Củng Lợi đóng chính, vai thân vương Tăng Cách Lâm Thấm trong phim "Võ Trạng Nguyên Tô Khất Nhi" do Châu Tinh Trì, Trương Mẫn và Ngô Mạnh Đạt đóng chính.

Lâm Uy của hiện tại (ảnh trái) và tạo hình vai Ninh vương trong phim "Đường Bá Hổ Điểm Thu Hương" (ảnh phải).

Nam diễn viên kỳ cựu sinh năm 1954 ở thành phố Yên Đài, tỉnh Sơn Đông. Cha ông điều hành một công ty thương mại xuất nhập khẩu, mẹ là giáo viên tiếng Anh, cuộc sống gia đình khá dư dả. Vì yêu thích điện ảnh từ nhỏ nên khi mới học lớp 5, Lâm Uy đã tham gia biểu diễn vai quần chúng cho một đoàn văn hóa ở địa phương.

Năm 1978, Lâm Uy sang Hong Kong (Trung Quốc) sống cùng bố và các chị gái. Vào thời điểm đó, điện ảnh Hong Kong phát triển rất rực rỡ, do đó, Lâm Uy dễ dàng ghi danh theo học một lớp đào tạo diễn xuất. Vốn là một vận động viên bóng rổ lại yêu thể thao, Lâm Uy bèn đăng ký vào lớp đào tạo diễn viên võ thuật của hãng phim Thiệu Thị huynh đệ (Shaw Brothers).

Nhờ kỹ năng đấm bốc xuất chúng, Lâm Uy được nhận ngay vào lớp học. Đáng tiếc là thời điểm đó, có quá nhiều cái tên xuất sắc trong dòng phim hành động - võ thuật nên Lâm Uy không được trọng dụng. Ông chỉ được tham gia đóng các vai phụ trong phim điện ảnh và truyền hình.

Năm 1984, Lâm Uy may mắn được giao một vai diễn quan trọng trong phim "Tỉnh cảng kỳ binh" (Long Arm of the Law). Nhờ vai diễn này, Lâm Uy được đề cử tranh giải ở hạng mục Diễn viên mới xuất sắc nhất tại Giải thưởng điện ảnh Hong Kong lần thứ 4.

Từ những năm 1990 đến đầu những năm 2000, Lâm Uy vẫn miệt mài tham gia đóng phim cho TVB và cả đài ATV. Trong đó, Lâm Uy có hai lần hợp tác chung với Châu Tinh Trì trong "Đường Bá Hổ Điểm Thu Hương" và "Võ Trạng Nguyên Tô Khất Nhi". Năm 1993, Lâm Uy đóng một vai phụ trong "Thủy hử truyện chi anh hùng bản sắc".

Một số bộ phim đáng chú ý khác trong sự nghiệp của Lâm Uy phải kể đến "Lục chỉ cầm ma", "Chiến quốc hồng nhan", "Được ăn cả ngã về không",... Theo tờ Setn, Lâm Uy đã đóng gần 100 phim cả điện ảnh lẫn truyền hình trong hơn 40 năm. Vài năm gần đây, Lâm Uy đã chuyển về sinh sống tại quê nhà ở tỉnh Sơn Đông, thỉnh thoảng, ông vẫn nhận lời tham gia một số vai phụ.

Sao gạo cội bỏ phố về quê, nuôi lợn và làm việc đồng áng làm thú vui ở tuổi 70.

Theo tờ HK01, sau khi rời thành phố phồn hoa về quê nhà sinh sống, Lâm Uy vẫn thường xuyên cập nhật cuộc sống riêng tư của mình trên mạng xã hội Douyin. Được biết, ông sống giản dị bằng nghề chăn nuôi lợn và làm nông.

Từ một diễn viên gạo cội trở thành "nông dân nuôi lợn", Lâm Uy không lấy làm xấu hổ mà trái lại ông rất vui vẻ với cuộc sống bình dị hiện tại. Trên mạng xã hội, Lâm Uy thoải mái đăng tải video cho lợn ăn hay đi làm đồng, tưới rau. Trong những clip Lâm Uy đăng tải, có thể thấy ông ăn mặc rất giản dị với đôi dép tông, quần áo bình dân.

Nam diễn viên nổi tiếng đóng phim Châu Tinh Trì đi dép tông, ăn mặc bình dị ngồi xem đàn lợn con ăn.

Dù về quê nhà sinh sống nhưng Lâm Uy vẫn cập nhật tin tức, cuộc sống ở những thành phố lớn. Đầu năm 2024, sao gạo cội họ Lâm chia sẻ video tới tham dự Hội chợ làm đẹp quốc tế China Beauty Expo (CBE) 2024 được tổ chức tại Thượng Hải, Trung Quốc.

Tới hội chợ, Lâm Uy bị sốc trước biển người tới tham dự. Sau đó, ông chọn bước vào một gian hàng mỹ phẩm và lựa chọn một sản phẩm chăm sóc da đồng thời hỏi người bán hàng liệu người già có dùng được sản phẩm này hay không. Ngay lập tức, người bán hàng đã nhận ra Lâm Uy là diễn viên và ngỏ ý muốn tặng, tuy nhiên, ông lập tức từ chối và kiên quyết cho biết mình trả tiền được. Trước sự kiên quyết của Lâm Uy, nhân viên bán hàng đành chấp nhận.

Được biết, Lâm Uy tới Hội chợ ngành làm đẹp để mua sản phẩm chăm sóc da cho vợ mình. Ở tuổi 70, có thể thấy sao phim Châu Tinh Trì vẫn rất yêu thương và cưng chiều vợ. Dưới phần bình luận, nhiều người hâm mộ hết lời ngưỡng mộ cuộc sống tình cảm của ông và vợ dù đã bước vào tuổi xế chiều.

Lâm Uy tới hội chợ ngành làm đẹp mua sản phẩm dưỡng da cho vợ. Dù đã bước vào tuổi xế chiều nhưng ông rất cưng chiều bà xã.

Lâm Uy kết hôn với một phụ nữ ngoài ngành giải trí vào năm 1986. Cặp đôi có một cậu trai sinh năm 1987. Sau khi con cái khôn lớn và đã có gia đình riêng, vợ chồng Lâm Uy quyết định về quê nghỉ hưu sống cuộc đời giản dị, yên bình.