Nghệ An: Triệt phá 'boong ke' cờ bạc lắp camera và cảm biến báo động

(VTC News) -

Ngày 11/9, Công an xã Diễn Châu (Nghệ An) cho biết vừa phối hợp với Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh đồng chủ trì triệt xóa một sới bạc được xây dựng như “boong ke” trong nhà Hồ Minh Khánh. Lực lượng chức năng đã bắt giữ 15 người về hành vi “đánh bạc” và “gá bạc”, thu giữ nhiều tang vật liên quan.

Các đối tượng bị bắt giữ.

Trước đó, qua quá trình bám cơ sở, Công an xã Diễn Châu phát hiện Hồ Minh Khánh (SN 1989, trú tại khối 1, xã Diễn Châu) có nhiều biểu hiện nghi vấn. Khánh thường xuyên cho thuê hoặc sử dụng nhà của mình làm địa điểm đánh bạc trái phép, quy tụ hàng chục con bạc. Những người tham gia phải được người quen hoặc họ hàng giới thiệu mới được góp mặt.

Để che giấu hành vi phạm tội, Khánh đã xây dựng địa điểm kiên cố, bao bọc bằng hàng rào thép gai, lắp hệ thống camera dày đặc, cảm biến báo động và khóa kín cổng, đồng thời áp dụng nhiều thủ đoạn tinh vi khác nhằm đối phó với cơ quan chức năng.

Sau khi thu thập đầy đủ chứng cứ, vào lúc 15h ngày 7/9, Công an xã Diễn Châu phối hợp với Phòng Cảnh sát Hình sự đã đồng loạt chia mũi, đột kích sới bạc, bắt quả tang 15 đối tượng. Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ hơn 150 triệu đồng tiền mặt, 13 điện thoại di động, 2 bộ bài tú lơ khơ và nhiều tang vật khác.

Hiện, vụ việc đang tiếp tục được Công an điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.