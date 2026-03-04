Nghệ An tinh gọn bộ máy, kiện toàn loạt Ban Quản lý dự án

(VTC News) -

Thực hiện chủ trương tiếp tục sắp xếp tổ chức, tinh gọn bộ máy, UBND tỉnh Nghệ An quyết định điều chuyển Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn thuộc Sở Nông nghiệp - Môi trường và Ban Quản lý dự án công trình giao thông thuộc Sở Xây dựng được chuyển về trực thuộc UBND tỉnh Nghệ An.

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Võ Trọng Hải và PCT Thường trực UBND tỉnh Bùi Thanh An trao quyết định và tặng hoa chúc mừng các tân Trưởng ban Quản lý Khu kinh tế Đông Nam, Ban Quản lý dự án công trình giao thông Nghệ An và Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn. (Ảnh: Báo Nghệ An)

Ngày 28/2, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An đã ký quyết định bổ nhiệm Giám đốc, Phó giám đốc các Ban. Theo đó, ông Hoàng Sỹ Kiện - Phó Giám đốc Sở Xây dựng Nghệ An được điều động, bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Ban Quản lý dự án công trình giao thông Nghệ An.

Các Phó BQLDA công trình giao thông gồm các ông Hoàng Quốc Khánh, Nguyễn Duy An, Phan Văn Bình, Phan Đức Long.

Ông Nguyễn Hào - Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường được điều động, bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn.

Các Phó giám đốc BQLDA nông nghiệp - nông thôn gồm các ông Vũ Quý Phát, Nguyễn Phương Đông, Trần Quốc Hoàn, Thái Văn Hùng.

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An cũng vừa ký quyết định điều động, bổ nhiệm ông Nguyễn Xuân Đức - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Kim Liên giữ chức Trưởng ban Quản lý Khu kinh tế Đông Nam Nghệ An.