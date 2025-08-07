Nghệ An thông qua hồ sơ chủ trương đầu tư xây dựng cao tốc Vinh - Thanh Thủy

(VTC News) -

Đây là dự án quan trọng cấp quốc gia, có ý nghĩa chiến lược đối với phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh khu vực.

Dự án do Thủ tướng giao UBND tỉnh Nghệ An làm cơ quan chủ quản. Tuyến cao tốc này đóng vai trò kết nối với đường cao tốc Bắc - Nam phía Đông, tạo không gian phát triển mới cho tỉnh Nghệ An nói riêng và vùng Bắc Trung Bộ nói chung.

Phối cảnh một đoạn dự án đường bộ cao tốc Vinh - Thanh Thuỷ.

Dự án đi qua địa bàn 9 xã thuộc tỉnh Nghệ An gồm: Hưng Nguyên, Kim Liên, Đại Huệ, Vạn An, Nam Đàn, Xuân Lâm, Hoa Quân, Sơn Lâm và Kim Bảng.

Quy mô dự án gồm 6 làn xe cao tốc hoàn chỉnh, vận tốc thiết kế 100 km/h (đoạn địa hình khó khăn từ 60 - 80 km/h), tổng diện tích sử dụng đất khoảng 615ha.

Tuyến cao tốc có tổng chiều dài khoảng 60km, điểm đầu kết nối với cao tốc Bắc - Nam đoạn Diễn Châu - Bãi Vọt tại nút giao Hưng Tây (xã Hưng Nguyên). Điểm cuối nối với đường dẫn vào Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Thanh Thủy. Tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 23.950 tỷ đồng.

Dự án được triển khai trong giai đoạn 2025 - 2030, trong đó công tác chuẩn bị đầu tư và giải phóng mặt bằng bắt đầu từ năm 2025, khởi công xây dựng năm 2026, cơ bản hoàn thành năm 2028 và đưa vào khai thác từ năm 2029. Công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư sẽ được tách thành các dự án thành phần và giao cho các địa phương liên quan tổ chức thực hiện nhằm bảo đảm tiến độ, hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công.

Khi đi vào hoạt động, dự án không chỉ góp phần rút ngắn thời gian hành trình đường bộ giữa Việt Nam - Lào, mà còn có ý nghĩa đặc biệt trong thúc đẩy quan hệ hợp tác toàn diện giữa 2 nước, tăng cường giao thương, du lịch, khai thác khoáng sản và phát triển công nghiệp dọc tuyến.

Tại cuộc họp, lãnh đạo tỉnh Nghệ An nhấn mạnh tính cấp thiết và ý nghĩa của dự án đối với sự phát triển bền vững của tỉnh. Đồng thời, yêu cầu các sở, ngành liên quan tiếp tục hoàn thiện các thủ tục theo quy định, sớm trình Thủ tướng và báo cáo Quốc hội phê duyệt chủ trương đầu tư.