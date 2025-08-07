Bổ sung nhiều dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành Giao thông vận tải

(VTC News) -

Theo đó, Thủ tướng quyết định bổ sung các dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành Giao thông vận tải, gồm:

Các dự án đường bộ cao tốc: Chợ Mới - Bắc Kạn; Bắc Kạn - Cao Bằng, Hòa Bình - Mộc Châu (Km0+00 - Km19+00), Vinh - Thanh Thủy, Cam Lộ - Lao Bảo, Quảng Ngãi - Kon Tu, Quy Nhơn - Pleiku, Cà Mau - Đất Mũi, các dự án mở rộng cao tốc Bắc - Nam phía Đông theo phương thức đối tác công tư.

Các dự án mở rộng đường bộ cao tốc: Hòa Lạc - Hòa Bình, TP.HCM - Trung Lương - Mỹ Thuận; Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường kết nối sân bay Gia Bình về Thủ đô Hà Nội; Dự án đường kết nối ra cảng Hòn Khoai; Dự án cảng Hòn Khoai; Dự án mở rộng, nâng cấp Cảng hàng không Cà Mau.

Cao tốc TP.HCM - Trung Lương - Mỹ Thuận là tuyến đường kết nối trung tâm kinh tế - xã hội của khu vực Tây Nam Bộ với TP.HCM.

Quyết định của Thủ tướng cũng điều chỉnh các Ủy viên Ban Chỉ đạo Nhà nước các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành Giao thông vận tải gồm Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố: TP.HCM, Hà Nội, Hải Phòng, Huế, Đà Nẵng, Cần Thơ, Lạng Sơn, Sơn La, Cao Bằng, Tuyên Quang, Thái Nguyên, Phú Thọ, Hưng Yên, Bắc Ninh, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Quảng Ngãi, Khánh Hòa, Gia Lai, Đắk Lắk, Lâm Đồng, Đồng Nai, Vĩnh Long, Tây Ninh, An Giang, Đồng Tháp, Cà Mau.

Quyết định trên có hiệu lực từ ngày 6/8.