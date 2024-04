Nghệ An khánh thành tượng đài V.I.Lenin do tỉnh Ulyanovsk trao tặng

(VTC News) -

Sáng 16/4, tại TP Vinh, UBND tỉnh Nghệ An và chính quyền tỉnh Ulyanovsk (Nga) khánh thành tượng đài V.I.Lenin, nhân kỷ niệm 154 năm ngày sinh của V.I.Lenin (22/4/1870-22/4/2024) và tròn 100 năm vị lãnh tụ của giai cấp vô sản thế giới qua đời.

Các đại biểu cắt băng khánh thành tượng đài V.I.Lenin ở TP Vinh (Nghệ An).

Tượng đài Lenin được làm từ đồng nguyên chất, cao 3,6m, nặng 4,5 tấn, được đặt trên bệ thép cao 3 mét. Khuôn viên nơi đặt tượng đài có diện tích 1.036,5m2. Vị trí này nằm tại vòng xuyến giao giữa Đại lộ V.I.Lenin với đường Nguyễn Phong Sắc, TP Vinh. Công trình tạo thêm không gian đẹp và là điểm nhấn cho diện mạo đô thị khu vực trung tâm của TP. Vinh.

Tượng đài Lenin là quà tặng của lãnh đạo và Nhân dân tỉnh Ulyanovsk (Nga) gửi tặng Nhân dân tỉnh kết nghĩa Nghệ An và Nhân dân Việt Nam.

Lãnh đạo tỉnh Ulyanovsk (Nga) làm thủ tục bàn giao tượng đài Lenin cho đại diện lãnh đạo tỉnh Nghệ An.

Ông Bùi Đình Long, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An cho biết, sự kiện khánh thành tượng đài V.I.Lenin tại TP Vinh là biểu tượng văn hóa, nghệ thuật, thể hiện tình cảm hữu nghị, sự gắn bó của Nhân dân hai tỉnh Nghệ An và Ulyanovsk.

Ông Gennady Bezdetko, Đại sứ Nga tại Việt Nam.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Gennady Bezdetko, Đại sứ Nga tại Việt Nam cho rằng, đây là bằng chứng rõ ràng về sự gần gũi giữa hai quốc gia. Bất chấp những thay đổi quy mô lớn đang diễn ra trên thế giới, nhưng quan hệ Việt Nam - Nga vẫn phát triển trên cơ sở các thỏa thuận hợp tác ở cấp cao nhất, với tinh thần quan hệ đối tác chiến lược toàn diện.

Sự kiện khánh thành tượng đài Lenin hôm nay sẽ trở thành biểu tượng tiếp theo của tình hữu nghị hợp tác không chỉ giữa tỉnh Ulyanovsk và Nghệ An mà còn giữa Nhân dân hai nước.

Phó tỉnh trưởng tỉnh Ulyanovsk (Nga) phát biểu tại buổi lễ.

Nghệ An - quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh và Ulyanovsk - quê hương của V.I.Lenin thiết lập quan hệ hữu nghị hợp tác từ năm 2007. Tháng 6/2017, chính quyền và Nhân dân tỉnh Ulyanovsk tạo điều kiện tốt nhất để tỉnh Nghệ An xây dựng và khánh thành tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Ulyanovsk - công trình thể hiện tình cảm của Nhân dân tỉnh Nghệ An, tỉnh Ulyanovsk và cộng đồng người Việt Nam sinh sống tại Ulyanovsk đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Ngày 6/6/2017, tượng đài toàn thân Chủ tịch Hồ Chí Minh cao 4 mét đã được khánh thành vào dịp kỷ niệm Ngày sinh lần thứ 127 của Bác. Thống đốc tỉnh Ulyanovsk Sergei Morozov cùng lãnh đạo chủ chốt thành phố đã đến dự lễ.

Ngoài ra chính quyền Ulyanovsk đã đổi tên Trường THPT 76 thành Trường THPT Hồ Chí Minh vào ngày 5/6/2017. Trường THPT Hồ Chí Minh hiện có 1.230 học sinh. Trong trường có một phòng lưu niệm trưng bày, giới thiệu về thân thế, sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh, giới thiệu hình ảnh đất nước, con người Việt Nam.

Ngôi trường này và Trường THPT chuyên Phan Bội Châu của tỉnh Nghệ An đã ký biên bản ghi nhớ về hợp tác giáo dục.