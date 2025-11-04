Ngày hội siêu giảm giá 11/11 năm nay vào thứ mấy?

(VTC News) -

Tại Việt Nam, lễ độc thân (Single's Day) năm nay là thứ Ba, ngày 11/11/2025.

Ngày thương mại điện tử 11/11 bắt nguồn từ ngày độc thân ở Trung Quốc. Theo đó, số 1 trong tiếng Trung tượng trưng cho cá nhân, người duy nhất. Như vậy, con số 11 tượng trưng cho hai người tìm thấy nhau và ở bên nhau.

Ban đầu, ngày lễ độc thân chỉ nhận được sự hưởng ứng của số ít người, sau đó dần lan rộng. Vào ngày 11/11, những người độc thân thường chọn cách mua sắm là việc phải làm để khỏa lấp đi sự “trống trải tâm hồn”.

Nắm bắt được nhu cầu này, năm 2009, tỷ phú Jack Ma - nhà sáng lập Alibaba đã thực hiện một chương trình khuyến mại dành riêng cho người độc thân vào lễ độc thân để họ tự do mua sắm.

Ngay từ ngày đầu khởi nghiệp, Jack Ma đã hướng cho đội ngũ nhân viên chọn một ngày cố định để "siêu giảm giá", kích cầu mua sắm, tương tự ngày Black Friday của Mỹ và đó chính là ngày 11/11.

Vào ngày này, Alibaba tung ra hàng loạt các sự kiện giảm giá thu hút lượng khách hàng đông đảo tham gia mua sắm trực tuyến trên các trang thương mại điện tử Taobao, Tmall. Và Alibaba đã biến ngày 11/11 hàng năm trở thành “Ngày hội mua sắm”.

Tại Việt Nam, ngày lễ độc thân (11/11) đã và đang trở thành một siêu sự kiện mua sắm giảm giá lớn dịp cuối năm.

Tại Việt Nam, ngày lễ độc thân 11/11 cũng được du nhập và lan tỏa. Ngày này đã và đang trở thành một siêu sự kiện mua sắm giảm giá lớn với rất nhiều chương trình ưu đãi từ cả các sàn thương mại điện tử. Vào dịp này, các sàn thương mại điện tử tung ra loạt ưu đãi cực mạnh như: mã giảm giá, freeship, voucher, flash-sale theo khung giờ.

Để săn được ''deal'' tốt trong ngày 11/11, người tiêu dùng cần theo dõi các chương trình khuyến mại ngay từ đầu tháng. Nhiều chương trình khởi động từ vài ngày liền trước để người dùng “gom voucher”, “cho vào giỏ hàng”, chuẩn bị sẵn.

Ngoài ra, cần chú ý ''chốt đơn'' vào đúng khung giờ vàng. Các sàn thương mại điện tử thường mở các khung giờ 0h, 9h, 12h, 18h, 20h… giảm sâu hoặc có voucher đặc biệt.

Hiện nay, các chương trình siêu giảm giá nhân ngày 11/11 không chỉ diễn ra trên sàn thương mại điện tử mà còn áp dụng rộng khắp trên thị trường. Cách ngày này khoảng 1 - 2 tuần, các cửa hàng, siêu thị liên tục tung những chương trình khuyến mại hấp dẫn.

Sau 11/11 sẽ là ngày hội mua sắm lớn nhất năm Black Friday. Vì thế, 11/11 được cho là sự kiện khởi động, kích thích người tiêu dùng mua sắm dịp cuối năm.