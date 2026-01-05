Ngày đầu trở lại làm việc sau kỳ nghỉ lễ, giao thông TP.HCM ra sao?

Sáng 5/1, ngày đầu tiên người dân TP.HCM quay trở lại làm việc sau kỳ nghỉ Tết Dương lịch 4 ngày, lượng phương tiện từ các cửa ngõ đổ về trung tâm tăng cao. Tuy vậy, ùn tắc chỉ xảy ra cục bộ, giao thông cơ bản được kiểm soát, việc đi lại vẫn khá thuận lợi.
Khoảng 7h, ghi nhận của PV Báo Điện tử VTC News cho thấy, trên đường Dương Bá Trạc (đoạn từ vòng xoay Trung Sơn hướng cầu Kênh Xáng vào trung tâm TP.HCM), dòng xe kéo dài khoảng 1km, di chuyển chậm.
Do lưu lượng phương tiện tăng cao trong giờ cao điểm, lực lượng CSGT Công an TP.HCM đã có mặt để phân luồng, điều tiết giao thông, hạn chế tình trạng ùn tắc kéo dài.
Anh Hoàng Tuấn Tài (ngụ xã Bình Hưng, TP.HCM) cho biết, do là ngày đầu đi làm và đưa con quay lại trường học sau kỳ nghỉ lễ nên anh chủ động đi sớm hơn thường lệ. “Dù vậy, đoạn Dương Bá Trạc vốn là điểm đen ùn tắc nên vẫn xảy ra kẹt xe nhẹ vào giờ cao điểm”, anh Tài nói.
Sau kỳ nghỉ lễ kéo dài 4 ngày, sáng ngày đầu trở lại trường, trên nhiều tuyến đường TP.HCM dễ bắt gặp cảnh phụ huynh tất bật đưa con đến lớp. Giữa dòng xe hối hả, nhiều em nhỏ mệt nhoài, tựa vào đầu xe máy ngủ ngon lành.
Tại khu vực cầu Nguyễn Văn Cừ, hàng trăm xe máy nối đuôi nhau di chuyển chậm lên cầu theo hướng vào trung tâm thành phố.
Trái ngược với các tuyến đường cửa ngõ, nhiều trục giao thông lớn trong khu vực trung tâm ghi nhận cảnh thông thoáng. Tại đường Bến Vân Đồn và đại lộ Võ Văn Kiệt hướng về trung tâm TP.HCM, các phương tiện lưu thông ổn định, không xảy ra ùn tắc.
Đáng chú ý, tuyến đường Nguyễn Tất Thành vốn thường xuyên xảy ra kẹt xe vào giờ cao điểm - sáng nay trở nên thông thoáng, khác hẳn hình ảnh hàng nghìn phương tiện chôn chân kéo dài nhiều km như trước đây.
Cùng thời điểm, tại khu vực cầu Khánh Hội hướng về Bến Bạch Đằng và cầu Ba Son, chiều từ Khu đô thị Thủ Thiêm vào trung tâm TP.HCM, giao thông ổn định, các phương tiện lưu thông thuận lợi, không xảy ra ùn tắc.
Theo ghi nhận, dù lưu lượng xe tăng mạnh trong ngày đầu làm việc sau kỳ nghỉ lễ, nhưng nhờ sự chủ động của người dân và công tác điều tiết kịp thời của lực lượng chức năng, giao thông TP.HCM sáng 5/1 cơ bản thông suốt.
