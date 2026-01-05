Ngày đầu trở lại làm việc sau kỳ nghỉ lễ, giao thông TP.HCM ra sao?

Anh Hoàng Tuấn Tài (ngụ xã Bình Hưng, TP.HCM) cho biết, do là ngày đầu đi làm và đưa con quay lại trường học sau kỳ nghỉ lễ nên anh chủ động đi sớm hơn thường lệ. “Dù vậy, đoạn Dương Bá Trạc vốn là điểm đen ùn tắc nên vẫn xảy ra kẹt xe nhẹ vào giờ cao điểm”, anh Tài nói.