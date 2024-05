Ngày cuối kỳ nghỉ lễ ở Đà Nẵng: Sân bay thưa thớt, ga tàu nhộn nhịp

Theo nhân viên phụ trách an ninh tại khu vực làm thủ tục ga đi quốc nội, nếu như dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm trước, lực lượng an ninh phải làm việc vất vả để đảm bảo an ninh cũng như hướng dẫn hành khách xếp hàng thì năm nay khá thoải mái vì khách không quá đông.