Ngày càng nhiều bệnh nhân quốc tế chọn Việt Nam để chữa bệnh

Bé Xiong Phomvihan tím tái, khó thở chỉ vài ngày sau sinh. Bố mẹ em là bác sĩ và điều dưỡng tại Bệnh viện tỉnh Luông Pha Băng (Lào). Trẻ được chẩn đoán mắc bệnh tim bẩm sinh, bệnh viện địa phương không thể phẫu thuật do trẻ chưa đủ cân nặng.

Được giới thiệu, gia đình quyết định đưa bé đến Bệnh viện Tim Hà Nội, nơi nổi tiếng với năng lực điều trị bệnh tim phức tạp ở trẻ sơ sinh. Ngày 28/5, bé nhập viện trong tình trạng nguy kịch, bão hòa oxy chỉ còn 60%.

Ca phẫu thuật đảo gốc động mạch và thông liên thất do PGS.TS Nguyễn Sinh Hiền, giám đốc bệnh viện, chỉ đạo, thành công ngoài mong đợi. Chỉ sau 3 ngày hậu phẫu, trẻ có thể tự thở, oxy máu đạt 98%. “Chúng tôi từng mổ cho trẻ chỉ nặng 800 gram. Càng can thiệp sớm, cơ hội sống càng cao”, bác sĩ Hiền nói.

Ca can thiệp tim mạch cho bệnh nhân nước ngoài tại Bệnh viện Tim Hà Nội.

Mới đây, hai bệnh viện lớn tại TP.HCM, Từ Dũ và Nhi đồng 1 phối hợp thực hiện ca can thiệp tim bào thai cho sản phụ người Singapore. Bào thai 22 tuần tuổi mắc dị tật không lỗ van động mạch chủ, bệnh lý tim bẩm sinh hiếm gặp với nguy cơ tử vong trong tử cung rất cao.

Sản phụ này được chẩn đoán tại Bệnh viện KK Women’s and Children’s Hospital (Singapore), nhưng nơi này chưa triển khai kỹ thuật can thiệp bào thai. Nhận thấy Việt Nam có kinh nghiệm thực hiện thành công, Singapore chủ động giới thiệu sản phụ sang TP.HCM.

Ê kíp Việt Nam hội chẩn trực tuyến với chuyên gia từ Úc, Pháp, và thống nhất chẩn đoán cũng như chỉ định can thiệp. Ca đầu tiên vào ngày 22/5 chưa thành công do thai còn quá nhỏ (nặng 600 gram). Sau khi chuẩn bị kỹ lưỡng, can thiệp lần hai vào ngày 28/5 diễn ra thuận lợi, cứu được thai nhi. Đây là ca can thiệp bào thai thứ 9 tại TP.HCM, đồng thời là một trong những trường hợp khó nhất từng thực hiện.

Theo bác sĩ Trần Ngọc Hải, Giám đốc Bệnh viện Từ Dũ, ca can thiệp đánh dấu cột mốc lớn về kỹ thuật chuyên môn và chuyên môn của các y bác sĩ hai bệnh viện. Đồng thời đánh dấu bước ngoặt mới của y học bào thai tại Việt Nam, không chỉ chữa bệnh trong nước, mà còn trở thành điểm đến của bệnh nhân nước ngoài.

Đây không chỉ là thành tựu kỹ thuật chuyên môn y khoa mà còn là thành công chạm tới giá trị nhân văn sâu sắc, được thực hiện bởi những bàn tay, khối óc, bằng tâm huyết và trí tuệ của những thầy thuốc Việt Nam.

Năm 2019, H.Volodymyr, 17 tuổi, người Ukraine, bị u nguyên bào tủy, loại ung thư ác tính hiếm gặp của tiểu não. H.Volodymyr đã phẫu thuật hai lần tại Israel, Thổ Nhĩ Kỳ và trải qua nhiều đợt xạ trị khắp nơi, nhưng bệnh ngày càng nặng. Ung thư di căn đến thân não và tủy sống khiến em liệt tứ chi, phải thở máy liên tục.

Người bố không từ bỏ, đưa con đến Việt Nam với hy vọng duy trì sự sống. Ban đầu, tiên lượng bệnh tại Hà Nội không khả quan. Hai bố con tiếp tục hành trình vào TP.HCM, điều trị tại Bệnh viện Quốc tế City. Kết quả phẫu thuật làm gia đình bất ngờ, sức khỏe của Volodymyr phục hồi vượt xa kỳ vọng. Cậu có thể vận động trở lại, mở ra tương lai mới từ nơi từng là hy vọng cuối cùng.

Ông Udagawa KemlChi, kỹ sư Nhật sống ở Việt Nam 8 năm, phát hiện mắc ung thư trực tràng vào năm 2019. Mặc dù có thể về Nhật điều trị bằng bảo hiểm quốc gia, ông vẫn chọn ở lại Việt Nam. Ca phẫu thuật phức tạp do khối u xâm lấn thành chậu, song ê-kíp bóc tách thành công toàn bộ khối u 4x5cm, giúp ông hồi phục tốt.

Trên đây chỉ là bốn trong hàng loạt trường hợp bệnh nhân quốc tế điều trị thành công tại Việt Nam, minh chứng cho chất lượng y tế ngày càng nâng cao và Việt Nam đã thành điểm đến của nhiều bệnh nhân nước ngoài.

Các y bác sĩ Bệnh viện Từ Dũ và Bệnh viện Nhi đồng 1 thông tim cho thai nhi. (Ảnh: BVCC)

Việt Nam đang dần khẳng định vị thế trong bản đồ du lịch y tế khu vực, không chỉ bằng giá thành hợp lý mà còn bởi năng lực chuyên môn, công nghệ tiên tiến và sự tận tâm của đội ngũ y bác sĩ.

Từ phẫu thuật robot, in 3D mô phỏng tim, đến các kỹ thuật can thiệp ít xâm lấn, nhiều bệnh viện tại Hà Nội và TP.HCM như Tim Hà Nội, K, Từ Dũ, Nhi Đồng 1, Bạch Mai... tiệm cận các tiêu chuẩn quốc tế, sẵn sàng tiếp nhận và điều trị thành công các ca bệnh phức tạp, kể cả từ nước ngoài.

Sự lựa chọn của những bệnh nhân đến từ Lào, Singapore, Nhật Bản không chỉ phản ánh chất lượng chuyên môn, mà còn là bằng chứng sống động về niềm tin dành cho y học Việt Nam.

Bộ Y tế đánh giá, những năm qua ngành y tế có sự tiến bộ vượt bậc. Nhiều bệnh viện ứng dụng thành công các kỹ thuật khó, tiên tiến trên thế giới. Lĩnh vực ghép tạng thực hiện các kỹ thuật ghép tim, ghép gan, ghép thận, ghép tủy, giác mạc... mang tính thường quy.

Đặc biệt, chi phí dịch vụ y tế tại Việt Nam thấp hơn so với các nước tiên tiến trong khu vực và trên thế giới, từ các kỹ thuật nha khoa, thẩm mỹ cho đến những kỹ thuật phức tạp như phẫu thuật nội soi, ung bướu, thụ tinh ống nghiệm, ghép tạng.

Với đề án thu hút người nước ngoài, người Việt Nam sống ở nước ngoài và người Việt Nam thu nhập cao khám, chữa bệnh chất lượng cao ở Việt Nam giai đoạn 2020-2030, Bộ Y tế kỳ vọng Việt Nam trở thành quốc gia thu hút du lịch - sức khỏe - y tế - nghỉ dưỡng trong vòng 20 năm tới, trở thành nền 'công nghiệp y tế' trong tương lai.