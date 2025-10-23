Ngân hàng Woori Việt Nam chung tay ủng hộ đồng bào bị thiệt hại bởi bão lũ

(VTC News) -

Hai cơn bão số 10 và số 11 vừa qua đã gây thiệt hại nghiêm trọng cho nhiều tỉnh miền Bắc và miền Trung, khiến hàng ngàn hộ dân lâm vào cảnh vô cùng khó khăn. Với tinh thần sẻ chia và trách nhiệm xã hội sâu sắc, Ngân hàng Woori Việt Nam đã kịp thời hỗ trợ gần 300 triệu đồng bằng tiền mặt và nhu yếu phẩm để giúp người dân khắc phục hậu quả sau bão.

Trong đó, 200 triệu đồng được Ngân hàng Woori nhanh chóng chuyển đến Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam – cơ quan tiếp nhận chính thức các khoản ủng hộ, nhằm bảo đảm nguồn hỗ trợ được phân bổ kịp thời đến những địa phương bị ảnh hưởng nặng nề.

Ngoài ra, tập thể cán bộ nhân viên Ngân hàng quyên góp thêm 80 triệu đồng nhằm chung tay hỗ trợ người dân vùng lũ. Ngày 22/10/2025 vừa qua, ông Lee Taek Joo – Giám đốc Chi nhánh Thái Nguyên - đại diện Ngân hàng đến thăm hỏi và trao tặng trực tiếp toàn bộ số tiền quyên góp cùng nhu yếu phẩm thiết yếu cho 90 hộ dân chịu ảnh hưởng của bão, thông qua Hội Chữ thập đỏ phường Linh Sơn, tỉnh Thái Nguyên.

Hoạt động ủng hộ đồng bào vùng bão lũ là một phần trong chuỗi hoạt động vì cộng đồng mà Ngân hàng Woori Việt Nam đang tích cực triển khai, hướng tới phát triển bền vững, lan tỏa giá trị nhân văn, và đóng góp thiết thực cho xã hội Việt Nam.