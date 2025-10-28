Ngân hàng rao bán loạt bất động sản trị giá hàng chục tỷ đồng

(VTC News) -

Cụ thể, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) - chi nhánh TP.HCM thông báo đấu giá 4 tài sản đảm bảo với giá khởi điểm gần 80 tỷ đồng (chưa bao gồm các loại thuế, phí). Đây là khoản nợ của CTCP Đầu tư và Phát triển Nông nghiệp Tara.

3 tài sản là quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất thuộc thửa đất số 584, 586, 587 tờ bản đồ số 18 tại xã Xuân Thới Sơn, TP.HCM. Các lô đất này đều có diện tích là 1.000 m². Phần lớn là đất ở tại đô thị, còn lại là đất trồng lúa nước.

Tài sản thứ 4 là căn hộ thuộc Tòa Nhà số Landmark 81 có địa chỉ tại phường 22, quận Bình Thạnh, TP.HCM (nay là phường Thạnh Mỹ Tây, TP.HCM). Diện tích sử dụng của căn hộ là 166 m².

Agribank cho biết, khoản nợ trên được đấu giá theo nguyên trạng (bao gồm nguyên trạng khoản nợ, tình trạng pháp lý và các rủi ro tiềm ẩn) và theo phương thức “có sao bán vậy”. Hình thức là đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại phiên đấu giá, phương thức là trả giá lên.

Cùng ngày, Agribank - Chi nhánh TP.HCM rao bán tài sản đảm bảo cho khoản nợ Công ty TNHH Thương mại Minh An Sài Gòn với giá khởi điểm gần 45 tỷ đồng (chưa bao gồm các loại thuế, phí). 2 tài sản là quyền sử dụng đất thuộc thửa đất số 172, 173, tờ bản đồ số 60 tọa lạc tại khu phố 4, phường 3, TP. Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh (nay là phường Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh).

Quyền sử dụng đất thuộc thửa đất số 488, tờ bản đồ số 6 tọa lạc tại khu phố Ninh Bình, phường Ninh Sơn, TP.Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh (nay là phường Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh). Quyền sử dụng đất thuộc thửa đất số 260, tờ bản đồ số 9 tọa lạc tại xã Chà Là, huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh (nay là Phường Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh).

Agribank - Chi nhánh TP.HCM cũng thông báo bán đấu giá 2 bất động sản với giá khởi điểm gần 80 tỷ đồng (chưa bao gồm các loại thuế, phí). Đây là tài sản đảm bảo của Công ty TNHH XNK Mai Anh Sài Gòn.

2 tài sản là quyền sử dụng đất thuộc thửa đất số 200 và 28, tờ bản đồ số 9 tọa lạc tại khu phố 6, phường 3, TP.Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh (nay là phường Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh) .

Bên cạnh đó, Agribank - Chi nhánh TP.HCM đấu giá khoản nợ của Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Lê Tuyền. Tài sản bảo đảm của khoản nợ là 2 quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất thuộc thửa đất số 210 và 211, tờ bản đồ số 7, Khu phố 6, phường Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.

Không chỉ Agribank, nhiều ngân hàng khác gần đây cũng tiến hành bán đấu giá các bất động sản.

Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) - Phòng giao dịch Tân Thuận rao đấu giá thửa đất số 575, tờ bản đồ số 15, tọa lạc tại địa chỉ phường Long Thạnh Mỹ, TP. Thủ Đức (nay là phường Long Bình, TP. HCM). Giá bán là 27 tỷ đồng.

Theo mô tả, diện tích đất 1.232,6 m². Mục đích sử dụng đất ở 983,6 m², đất trồng cây lâu năm 249 m². Thời hạn sử dụng đất ở là lâu dài, đất trồng cây lâu năm đến ngày 13/4/2060.

Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (Vietinbank) - Chi nhánh 12 TP.HCM rao bán đấu giá quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất tại thửa đất số 248, 265, 278; tờ bản đồ số 145 tại địa chỉ thị trấn Ngãi Giao, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (nay là xã Ngãi Giao, TP.HCM). Giá khởi điểm của lô đất hơn 10 tỷ đồng.

Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) - Chi nhánh Phú Nhuận thông báo bán đấu giá tài sản bảo đảm là bất động sản tại số 490 Gia Phú, phường 3, quận 6, TP.HCM (nay là phường Bình Tiên, TP.HCM). Lô đất này có diện tích 46,5 m², trong đó diện tích đất nằm ngoài lộ giới 28,21 m², diện tích đất nằm trong lộ giới 18,29 m². Giá chào bán hơn 7 tỷ đồng, chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng.