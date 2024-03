Ngăn đi nhậu không thành, vợ đâm chồng thiệt mạng

(VTC News) -

Ngày 27/3, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Công an TP Buôn Ma Thuột và Công an phường Khánh Xuân tạm giữ bà Lương Thị Thanh Thúy (41 tuổi, phường Khánh Xuân) để điều tra về hành vi giết người.

Lương Thị Thanh Thúy tại cơ quan công an. (Ảnh: Sỹ Đức)

Theo điều tra ban đầu, khoảng 18h ngày 20/3, ông Đ.T.T (44 tuổi, chồng bà Thúy) đi nhậu về nhà. Sau đó, ông T. tiếp tục dắt xe ra để đi nhậu tiếp.

Cho rằng ông T. đi nhậu cả ngày, không lo cho gia đình nên Thuý chạy ra níu lại, can ngăn không cho chồng đi. Lúc này, giữa hai người đã xảy ra mâu thuẫn, to tiếng cãi nhau.

Ông T. cầm hai cái chén bằng sứ ném về phía Thuý nhưng không trúng. Bực tức, Thuý cầm lấy một con dao gần đó lao đến đâm ông T.

Sau khi thấy chồng ôm bụng kêu đau, máu chảy ra nhiều nên Thuý vứt con dao xuống nền nhà và cùng người thân đưa ông T. đến Bệnh viện đa khoa vùng Tây Nguyên cấp cứu.

Đến sáng 25/3, ông T. đau nặng nên được chuyển viện đến TP.HCM để tiếp tục điều trị và tử vong khi đang trên đường chuyển viện.

Sau khi chồng tử vong, Thúy ra đầu thú.

Trước đó, ngày 24/3, trên địa bàn xã Trần Thới, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau xảy ra vụ chồng chém vợ tử vong.

Theo thông tin ban đầu, chiều 23/3, bà N.T.T. (44 tuổi) tham gia tiệc nhậu cùng một số người phụ nữ cùng xóm. Lúc này, chồng bà T. là ông Đỗ Tấn Lực (49 tuổi) cũng tham gia một cuộc nhậu khác.

Khoảng 19h30 cùng ngày, ông Lực ra về rồi ghé nhà hàng xóm kêu vợ về nhà. Tuy nhiên, bà T. một lúc sau mới rời cuộc nhậu về nên cả 2 xảy ra cự cãi. Ông Lực chém vợ rồi bỏ trốn khỏi hiện trường.

Hàng xóm nghe tiếng la thất thanh của bà T. nên chạy qua, phát hiện bà đang nằm bất động trên vũng máu. Người dân đưa bà T. đến cơ sở y tế cấp cứu nhưng không qua khỏi.