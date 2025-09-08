Bắt khẩn cấp 4 người trong vụ ẩu đả có Youtuber và nghệ sĩ ở TP.HCM

(VTC News) -

Ngày 8/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM ra quyết định bắt khẩn cấp Hứa Duy Phương (SN 1987, ngụ TP.HCM) cùng 3 người khác để điều tra hành vi gây rối trật tự công cộng.

Hiện trường vụ ẩu đả.

Theo cơ quan công an, nhóm này là nghi phạm trong vụ ẩu đả tại quán ăn trên đường số 7, phường An Lạc, quận Bình Tân (cũ) có sự xuất hiện của một số nghệ sĩ và YouTuber.

Trước đó, tối 4/9, tại một quán ăn trên đường số 7, một nhóm người xảy ra cự cãi rồi lao vào ẩu đả. Clip lan truyền trên mạng xã hội ngày 6/9 cho thấy trong nhóm có sự xuất hiện của các nghệ sĩ H.L., V.V.L.T. (nghệ danh L.T.) cùng một số YouTuber.

Trong lúc xô xát, một nam thanh niên bị thương nặng, gục xuống bàn, chảy máu vùng đầu. Nạn nhân sau đó được người dân đưa đi cấp cứu. Nhiều người tại hiện trường đã vào can ngăn để tránh tình huống nghiêm trọng hơn.

Hiện Công an TP.HCM đang mở rộng điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.