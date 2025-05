Giải cứu cô gái ở Phú Yên thoát bẫy 'việc nhẹ, lương cao'

(VTC News) -

Công an tỉnh Phú Yên vừa nhận được lá thư cảm ơn từ gia đình chị Đ.T.D.M (25 tuổi, trú xã Suối Bạc, huyện Sơn Hòa) - cô gái được lực lượng đã giải cứu thành công, đưa về đoàn tụ với gia đình trước cạm bẫy của kẻ xấu "việc nhẹ, lương cao".

Tin vào lời hứa hẹn " việc nhẹ, lương cao", nhiều cô gái đã bị kẻ xấu buôn người trên mạng xã hội giăng bẫy. (Ảnh minh họa)

Trước đó, theo gia đình của chị Đ.T.D.M trình báo, do có vấn đề về tâm lý vào tháng 4/2025, M. có lên mạng xã hội Facebook và kết bạn, nhắn tin qua lại với tài khoản “Nguyễn Ken”.

Qua thời gian nói chuyện, M. được kẻ này này rủ rê, hướng dẫn trốn khỏi nhà và hứa hẹn “đi làm công ty mỗi tháng được trả lương 28 triệu đồng”. Lúc này M. có rủ em gái ruột đi cùng nhưng bất thành.

Đến chiều 12/5, gia đình phát hiện M. đã rời khỏi nhà, mất liên lạc nên trình báo cơ quan chức năng, đồng thời lên mạng xã hội nhờ cộng đồng tìm kiếm.

Vào cuộc xác minh, truy tìm, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Phú Yên phát hiện, sau khi rời khỏi nhà vào trưa 12/5, M. đi taxi đến khu vực cầu Dinh Ông, huyện Tây Hòa. Sau đó, cô bắt xe khách đến thị trấn Đức Hòa, huyện Đức Huệ, tỉnh Long An.

Mọi hoạt động đặt vé xe, chi phí đi lại của cô gái trẻ đều do một người phụ nữ lạ ở ấp Tân Lập, xã Vĩnh Hiệp (thị xã Vĩnh Châu, Sóc Trăng) chi trả qua tài khoản ngân hàng.

Với sự phối hợp của các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Long An, tối 18/5, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Phú Yên và cán bộ, chiến sĩ Công an xã Suối Bạc phối hợp giải cứu thành công nạn nhân bị kẻ xấu giăng bẫy, đưa về nhà an toàn.