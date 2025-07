Ngăn cản kịp thời người phụ nữ định ôm con 7 tháng tuổi tự tử

(VTC News) -

Ngày 21/7, Công an phường Hải Vân (TP Đà Nẵng) cho biết vừa vận động và ngăn chặn kịp thời người phụ nữ có ý định ôm con tự tử.

Lực lượng chức năng vận động, khuyên nhủ người phụ nữ từ bỏ ý định tự tử. (Ảnh: C.A)

Theo Công an phường Hải Vân, khoảng 15h40 ngày 20/7, người dân địa phương phát hiện một phụ nữ đang có ý định tự tử tại khu vực bờ sông Cu Đê (cạnh cầu Nam Ô). Một số người đi đường khi phát hiện đã vội dừng xe, đến khuyên can, đồng thời gọi điện trình báo công an.

Công an phường Hải Vân lập tức triển khai lực lượng xuống hiện trường. Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện người phụ nữ đang ôm đứa con khoảng 7 tháng tuổi.

Qua xác minh, người phụ nữ này có biểu hiện bị trầm cảm, đang có ý định tự tử cùng với con của mình. Công an phường Hải Vân nhanh chóng tiếp xúc, chủ động nắm bắt tâm tư, tình cảm của người phụ nữ.

Đến 18h cùng ngày, Công an phường Hải Vân cùng lực lượng An ninh cơ sở đã động viên, thuyết phục được người phụ nữ này từ bỏ ý định tự tử và đưa cả hai mẹ con về trụ sở Công an phường.