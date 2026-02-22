Ngắm những bình hoa cúc cổ đẹp nao lòng của mẹ đảm Hà Nội
22/02/2026 14:00:00 +07:00
(VTC News) -
Khó có ai không mê mẩn khi ngắm những bình hoa cúc cổ mà chị Cherry Ly (Hà Nội) cắm, khoe vẻ đẹp vừa thanh cao, tinh tế vừa đầy sức sống.
Mới đây, trên cộng đồng Yêu bếp Nghiện nhà dành cho chị em trên Facebook, chị Cherry Ly (sống tại Hà Nội) chia sẻ loạt ảnh bình hoa cúc khiến ai xem cũng không khỏi trầm trồ bởi vẻ đẹp tinh tế mà không kém phần nổi bật của chúng. Những bình cúc được chị cắm tỉ mỉ, phối sắc hài hòa, vừa giữ được nét truyền thống, vừa toát lên hơi thở của đời sống đương đại.
Theo chị Ly, hoa cúc là biểu tượng của trường thọ và lòng hiếu thảo. Đặc biệt, trong dòng tranh tứ quý “Tùng, Cúc, Trúc, Mai”, cúc đại diện cho mùa thu lãng mạn, sự cao quý, thanh tao trong văn hóa Á Đông. Thú chơi cúc cổ ở Việt Nam từ xưa được xem là biểu hiện của sự tao nhã, gắn liền với cả văn hóa cung đình và dân gian. Cúc được nhiều người yêu thích bởi vẻ đẹp lâu bền và mùi hương đặc trưng.
Cherry Ly cũng cho biết, dòng cúc cổ và quý luôn được giới yêu hoa săn lùng, mua về chăm bón, trưng bày và thưởng lãm tại gia. Tình yêu với loài hoa này nhen nhóm trong chị từ thuở bé, khi bà nội giảng giải ý nghĩa từng bức tranh tứ bình trong nhà, và chị mê nhất bức họa cúc.
Cùng chiêm ngưỡng những bình hoa cúc đẹp ngỡ ngàng của chị Cherry Ly.
