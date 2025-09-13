Ngắm nhan sắc top 10 ứng viên Miss Grand Vietnam 2025

Nguyễn Thị Kiều My, sinh năm 1999 là thí sinh từng gây ấn tượng tại Miss Grand Vietnam 2022. Với lần trở lại năm nay, người đẹp Tây Ninh cho thấy sự tiến bộ rõ rệt về sắc vóc lẫn khả năng trình diễn. Sau 3 năm trở lại với cuộc thi, Kiều My nhận ra việc mình đến với nghệ thuật chỉ vì tình yêu và mong muốn cống hiến chính là điều quý giá và đặc biệt. Cô muốn một lần nữa bước ra khỏi vùng an toàn để toả sáng.