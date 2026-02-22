Ngắm cực quang đáng kinh ngạc từ không gian vũ trụ

(VTC News) -

Matthew Dominick, một phi hành gia của NASA hiện đang ở trên Trạm Vũ trụ Quốc tế (ISS), đã đăng tải đoạn video quay từ trên cao về cực quang. Đoạn phim tuyệt đẹp đã thu hút sự chú ý rất lớn, với người hâm mộ bị mê hoặc bởi góc nhìn độc đáo về cực quang.

Trang Dailymail bình luận, chứng kiến ​​cực quang là điều nằm trong danh sách những việc cần làm trước khi chết của nhiều người. Ngay cả NASA cũng rất ấn tượng, tài khoản NASA Earth X, bình luận: "Những video này không bao giờ lỗi thời."

Ông Dominick được phóng lên ISS vào ngày 3/3/2024 với tư cách là chỉ huy của sứ mệnh SpaceX Crew-8 của NASA. Ông đang làm kỹ sư bay trên phòng thí nghiệm quỹ đạo và dự kiến ​​sẽ ở lại ISS khoảng sáu tháng, mặc dù việc trở về Trái đất của ông có thể bị hoãn lại do các vấn đề với tàu Boeing Starliner.

Trong khi dành phần lớn thời gian trên Trạm Vũ trụ Quốc tế (ISS) để tiến hành các thí nghiệm khoa học, ông Dominick cũng thường xuyên chụp ảnh và quay phim từ vị trí quan sát độc đáo của mình.

"Video tua nhanh cảnh mặt trăng lặn xuống những dải cực quang đỏ và xanh lá cây, tiếp theo là cảnh mặt trời mọc chiếu sáng tàu Soyuz bằng ánh sáng xanh nhạt", ông Dominick viết trong chú thích video mới nhất của mình.

Cực quang được gây ra bởi sự nhiễu loạn trong "từ quyển" của Trái đất (hệ thống từ trường của nó) do hoạt động mạnh mẽ của mặt trời.

Các hạt năng lượng cao di chuyển từ Mặt Trời về phía chúng ta với tốc độ hàng trăm dặm mỗi giây trước khi va chạm với từ quyển của Trái Đất.