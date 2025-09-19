Nga - Ukraine trao đổi thi thể của hơn 1.000 binh sĩ tử trận

(VTC News) -

Hôm 18/9, Trụ sở điều phối đối xử với tù binh chiến tranh của Ukraine thông tin: “Các biện pháp hồi hương diễn ra trong hôm nay. 1.000 thi thể, theo phía Nga là của quân nhân Ukraine được trả về nước”.

Phần lớn thi thể được Ukraine tiếp nhận từ Nga, trong khi chỉ có thi thể của 24 binh sĩ Nga được Ukraine trao trả.

Nga và Ukraine trao đổi thi thể binh sĩ tử trận. (Ảnh: Kyiv Independent)

Hồi tháng 6, Nga cũng hoàn tất việc trao trả thi thể 6.060 binh sĩ cho Ukraine. Đáp lại, Ukraine trao trả thi thể 78 binh sĩ Nga.

Thỏa thuận này đạt được trong cuộc đối thoại trực tiếp giữa hai bên, tại Thổ Nhĩ Kỳ đầu tháng 6 vừa qua. Phía Ukraine do Bộ trưởng Quốc phòng Rustem Umerov dẫn đầu, được cho là từng đề xuất sẽ bàn giao số thi thể binh sĩ Nga tương đương.

Kể từ khi cuộc xung đột quân sự giữa Ukraine và Nga bắt đầu vào tháng 2/2022, việc hồi hương thi thể binh lính và trao đổi tù nhân là một trong số ít lĩnh vực hợp tác duy nhất giữa hai nước. Theo dự án “Tôi muốn tìm kiếm” của Ukraine, việc trao đổi thi thể được thực hiện thông qua Ủy ban Chữ thập đỏ quốc tế.

Theo thống kê, có hàng chục ngàn binh sĩ thiệt mạng ở cả hai bên kể từ khi Nga thực hiện chiến dịch quân sự đặc biệt. Tuy nhiên, cả Kiev và Moskva đều không thường xuyên công bố dữ liệu về thương vong của riêng mình.

Nga từng cáo buộc Ukraine từ chối nhận thi thể vào ngày 7/6, đồng thời công bố đoạn video cho thấy các thi thể bị lưu trữ trong kho lạnh. Kiev phủ nhận cáo buộc này, cho rằng đoạn phim được quay tại Nga chứ không phải ở địa điểm trao đổi đã thỏa thuận.

Andrii Yusov, Phó Giám đốc Cơ quan Điều phối tù binh Ukraine, khẳng định trên báo Ukrainska Pravda rằng Ukraine tuân thủ đầy đủ thỏa thuận và không đơn phương từ chối bất kỳ đợt trao trả nào.

Theo báo Ukraine, Ukraine tiếp tục kêu gọi Nga thực hiện cơ chế trao đổi “tất cả đổi tất cả”. Kể từ tháng 3/2022, hơn 5.000 người Ukraine được đưa về từ nơi giam giữ tại Nga, tuy nhiên Moskva từ chối tiến hành một cuộc trao đổi toàn diện.