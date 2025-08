Ngã từ tầng 18, cậu bé 3 tuổi thoát chết kỳ diệu nhờ chạm vào cây

(VTC News) -

Vụ việc xảy ra ngày 15/7 tại Hàng Châu, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc. Bé trai 3 tuổi (chưa rõ danh tính) này được giao cho ông bà chăm sóc. Nghĩ rằng cháu đã ngủ, ông bà rời nhà một lúc để đi mua đồ tạp hóa. Họ khóa cửa căn hộ để ngăn đứa trẻ đi lang thang.

Tuy nhiên, cậu bé nhanh chóng tỉnh dậy và đi vào phòng tắm. Cửa sổ phòng tắm không có thanh chắn an toàn nên sau khi trèo lên bồn cầu, bé tiếp tục trèo lên cửa sổ và rơi ra ngoài. Thật kỳ diệu, trong khi rơi xuống từ tầng 18 của tòa nhà, cậu bé được một cái cây đỡ lấy trước khi rơi xuống mặt đất.

Bé trai sau đó được một người dân phát hiện nằm trên đất. Người này quay video và chia sẻ với nhóm quản lý khu chung cư. Anh Zhu, cha của cậu bé, nhớ lại: "Lúc đầu, tôi không thể tin rằng con trai tôi đã rơi từ tầng 18 cho đến khi đoạn phim giám sát từ nhóm quản lý chung cư xác nhận điều đó".

Một người dân đi ngang qua phát hiện đứa trẻ nằm trên mặt đất. (Ảnh: Beijing News)

Người cha gắn một bông hoa đỏ vào cây đã cứu sống con trai mình. (Ảnh: Beijing News)

Zhu nói trong lúc ngã, con trai anh có thể đã bị "cản trở" bởi một cửa sổ đang mở ở tầng 17, khiến quỹ đạo rơi bị lệch. Sự chệch hướng quan trọng này khiến cậu bé đáp thẳng xuống một cái cây, có vai trò như vật đệm quan trọng hấp thụ phần lớn lực va chạm trước khi cậu bé chạm đất.

“Nếu không, thằng bé có thể đã rơi thẳng xuống nền bê tông”, anh Zhu nói.

Khi nạn nhân được đưa đến bệnh viện, các nhân viên y tế đều cho rằng việc cậu bé còn sống giống như phép màu. Bé bị gãy tay trái, chấn thương cột sống và tổn thương nội tạng. May mắn phần đầu không bị thương.

Có thể thấy rõ mức độ nghiêm trọng của cú rơi từ góc nhìn căn hộ của gia đình. (Ảnh: Beijing News)

Bệnh nhân vẫn tỉnh táo trong suốt quá trình khám và còn nói với các bác sỹ: "Bác hãy bảo bố mua cho cháu một con ong nghệ nhé".

Để tỏ lòng biết ơn, anh Zhu gắn một bông hoa đỏ lớn, biểu tượng truyền thống của Trung Quốc về danh dự và lễ kỷ niệm, lên cái cây cứu mạng con trai anh.

Trên mạng xã hội, mọi người thảo luận sôi nổi về sự may mắn kỳ diệu của đứa trẻ và coi đây là bài học cảnh tỉnh cho nhiều gia đình có trẻ nhỏ: "Sao bố mẹ lại bất cẩn thế nhỉ? Nuôi mèo cũng biết đóng kín hết cửa sổ mà"; "Cậu bé thật may mắn, thật sự rất may mắn. Sớm khỏe lại nhé, con yêu! Thật là một phép màu"...