Nga tiếp tục tập kích Ukraine, đàm phán do Mỹ làm trung gian bế tắc

Nga phóng loạt tên lửa đạn đạo và máy bay không người lái (UAV) tấn công nhiều thành phố Ukraine trong đêm 11, rạng sáng 12/2, giữa lúc triển vọng nối lại đàm phán hòa bình do Mỹ làm trung gian vẫn chưa rõ ràng.

Khu chợ thành phố bị tàn phá sau cuộc tấn công của Nga tại Odesa, Ukraine, ngày 12/2/2026. (Ảnh: AP/Michael Shtekel)

Phát biểu tối 11/2, Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết Washington đã đề xuất tổ chức vòng thương lượng tiếp theo giữa phái đoàn Nga và Ukraine vào tuần tới, với hai địa điểm được cân nhắc là Miami (Mỹ) hoặc Abu Dhabi (Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất) – nơi diễn ra cuộc gặp gần nhất. Theo ông, Ukraine “đã ngay lập tức xác nhận” tham dự, trong khi “Nga vẫn đang do dự”.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov ngày 12/2 xác nhận một vòng đàm phán mới được kỳ vọng sẽ diễn ra “sớm”, song không nêu chi tiết.

Các quan chức Mỹ chưa bình luận về khả năng tổ chức thêm đối thoại trong khuôn khổ nỗ lực hòa bình kéo dài của chính quyền Tổng thống Donald Trump. Trước đó, ông Zelensky cho biết Mỹ đã đặt mốc tháng 6 để hai bên đạt được thỏa thuận.

Tuy nhiên, khi xung đột Nga - Ukraine sắp bước sang năm thứ tư vào cuối tháng này, những bất đồng cốt lõi vẫn là rào cản lớn đối với một giải pháp toàn diện. Tranh cãi tập trung vào quyền kiểm soát các vùng lãnh thổ Ukraine do Nga chiếm giữ, đặc biệt là khu vực công nghiệp Donbass ở miền Đông, cùng với yêu cầu của Moskva về việc Kiev phải nhượng thêm đất.

Ukraine khẳng định cần các bảo đảm an ninh có sự hậu thuẫn của phương Tây – bao gồm lộ trình gia nhập Liên minh châu Âu (EU) và gói tái thiết hậu chiến – trước khi cân nhắc ký vào đề xuất thỏa thuận 20 điểm, Tổng thống Zelensky cho biết.

Trong khi các tính toán ngoại giao còn bỏ ngỏ, chiến trường tiếp tục nóng lên. Kiev cho biết Moskva vẫn gia tăng tập kích vào khu dân cư và hạ tầng năng lượng, đồng thời chưa phản hồi đề xuất của Mỹ về một “lệnh ngừng bắn năng lượng” mà theo đó hai bên sẽ dừng tấn công vào các cơ sở năng lượng của nhau.

Tấn công quy mô lớn trong đêm

Theo Không quân Ukraine, từ tối 11/2 đến rạng sáng 12/2, Nga đã phóng 219 UAV tấn công tầm xa, 24 tên lửa đạn đạo và một tên lửa dẫn đường phóng từ máy bay.

Các mục tiêu chính gồm thủ đô Kiev, thành phố lớn thứ hai Kharkiv, thành phố miền trung Dnipro và cảng biển phía Nam Odesa – những đô thị liên tục hứng chịu các đợt oanh kích trong thời gian qua.

Hậu quả cuộc tập kích của Nga tại Odesa, Ukraine, ngày 12/2/2026. (Ảnh: AP/Michael Shtekel)

Tại Dnipro, giới chức địa phương cho biết 4 người bị thương, trong đó có một bé gái 4 tuổi và một bé trai sơ sinh. Ở Kiev, nhiều tòa nhà dân cư bị hư hại; hai người bị thương. Thị trưởng Vitalii Klitschko cho hay gần 2.600 tòa nhà bị mất sưởi do hạ tầng trọng yếu bị phá huỷ trong bối cảnh thời tiết vẫn giá rét và nhiệt độ ở khoảng 0°C.

Tại Odesa, một người bị thương khi một chung cư cao tầng bị phá hủy một phần, một khu chợ và siêu thị cũng bốc cháy sau đòn tấn công.

Diễn biến mới nhất cho thấy giao tranh trên thực địa chưa hạ nhiệt, trong khi tiến trình ngoại giao do Mỹ thúc đẩy vẫn đứng trước nhiều ẩn số.