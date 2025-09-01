1. Bộ trưởng Y tế đầu tiên của Việt Nam là ai?
- A
Phạm Ngọc Thạch
Bác sĩ Phạm Ngọc Thạch là Bộ trưởng Y tế đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Ông được coi là hiện thân tiêu biểu của y đức với lý tưởng “Lương y như từ mẫu”. Ông không chỉ là nhà lãnh đạo y tế tài năng, mà còn là một chiến sĩ cách mạng kiên trung, người đặt nền móng cho chuyên ngành Lao – Phổi ở Việt Nam.
- B
Hoàng Tích Trí
- C
Nguyễn Quốc Triệu
- D
Phạm Song
2. Công trình nghiên cứu y học nào để lại dấu ấn lớn nhất của Bộ trưởng Y tế đầu tiên?
- A
Phẫu thuật Tim
- B
Điều trị dịch hạch
- C
Điều trị Uốn ván
- D
Điều trị Lao phổi
Sách "Phạm Ngọc Thạch, cuộc đời và sự nghiệp" viết, giáo sư Phạm Ngọc thạch là một trong những thầy thuốc chuyên khoa Lao đầu tiên ở Việt Nam. Ngay từ khi học đại học, ông đã nghiên cứu và tập trung vào chuyên khoa Lao. Tốt nghiệp đại học, ông về nước và đề xuất sáng lập Viện Chống Lao Việt Nam.
Ông có hơn 80 bài nghiên cứu về bệnh lao được đăng tải trên nhiều tạp chí khoa học ở Nga, Trung Quốc, Anh, Pháp, Đức, Mỹ… Năm 1957, ông nghiên cứu thành công loại vaccine BCG chết thay BCG sống giúp điều trị bệnh lao. Ông cũng dùng vi khuẩn Bacllus subtilis sống để điều trị lao và các bệnh về phổi cùng một số bệnh nhiễm khuẩn khác… Phương pháp này được hầu hết các nước trên thế giới sử dụng sau đó.
3. Giáo sư Phạm Ngọc Thạch qua đời năm nào?
- A
1967
- B
1968
Ngày 7/11/1968, Giáo sư, bác sỹ Phạm Ngọc Thạch hy sinh trên chiến trường miền Nam (Tây Ninh), lễ truy điệu được diễn ra long trọng tại Hà Nội. Trong cuốn tự truyện "Hồi ức về ba tôi - Phạm Ngọc Thạch", bà Colette Phạm Như Mai viết: "Ngày lễ tang, các cơ quan nhà nước, lãnh đạo cấp cao nhất có mặt: Chủ tịch Hồ Chí Minh, Tổng Bí thư Lê Duẩn - bác Ba, Thủ tướng Phạm Văn Đồng - bác Tô, Chủ tịch Quốc hội Trường Chinh, Bộ trưởng Quốc phòng Võ Nguyên Giáp... Trông thấy chị em chúng tôi, Bác Hồ nước mắt rưng rưng, trỏ tay cho chúng tôi thấy cái khăn quàng cổ mà tôi đã đan".
- C
1969
- D
1970
