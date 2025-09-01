Bộ trưởng Y tế đầu tiên của Việt Nam là ai?

D

Điều trị Lao phổi

Sách "Phạm Ngọc Thạch, cuộc đời và sự nghiệp" viết, giáo sư Phạm Ngọc thạch là một trong những thầy thuốc chuyên khoa Lao đầu tiên ở Việt Nam. Ngay từ khi học đại học, ông đã nghiên cứu và tập trung vào chuyên khoa Lao. Tốt nghiệp đại học, ông về nước và đề xuất sáng lập Viện Chống Lao Việt Nam.

Ông có hơn 80 bài nghiên cứu về bệnh lao được đăng tải trên nhiều tạp chí khoa học ở Nga, Trung Quốc, Anh, Pháp, Đức, Mỹ… Năm 1957, ông nghiên cứu thành công loại vaccine BCG chết thay BCG sống giúp điều trị bệnh lao. Ông cũng dùng vi khuẩn Bacllus subtilis sống để điều trị lao và các bệnh về phổi cùng một số bệnh nhiễm khuẩn khác… Phương pháp này được hầu hết các nước trên thế giới sử dụng sau đó.