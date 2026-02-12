Nga lên kế hoạch viện trợ dầu mỏ cho Cuba

“Trong thời gian tới, chúng tôi dự định cung cấp dầu và các sản phẩm dầu mỏ cho Cuba như một khoản viện trợ nhân đạo”, thông báo của Đại sứ quán Nga nêu rõ.

Cuba đối mặt tình trạng thiếu hụt nhiên liệu nghiêm trọng. Ảnh: AP

Trong thông báo đăng trên Telegram, cơ quan này cũng cho biết đang phối hợp với hãng hàng không Aeroflot cùng các cơ quan hàng không Cuba nhằm đảm bảo công dân Nga có thể trở về nước an toàn. Aeroflot cam kết tổ chức các chuyến bay đặc biệt từ Varadero và Havana đến Moskva.

Trước đó, Bộ Phát triển Kinh tế Nga đã khuyến cáo công dân không nên tới Cuba do tình trạng “khẩn cấp do thiếu hụt nhiên liệu” đang diễn ra tại nước này.

Tình hình năng lượng vốn đã phức tạp của Cuba càng trở nên nghiêm trọng sau khi quân đội Mỹ bắt giữ Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro hôm 3/1. Venezuela từng là một trong những nguồn cung dầu mỏ chủ chốt cho Cuba.

Ngày 29/1, Mỹ ký sắc lệnh hành pháp cho phép áp thuế đối với hàng hóa từ các quốc gia cung cấp dầu cho Cuba. Văn kiện này đồng thời tuyên bố tình trạng khẩn cấp, viện dẫn các mối đe dọa xuất phát từ Cuba. Ngoại trưởng Cuba Bruno Rodriguez Parrilla đã lên án các biện pháp của Washington, cho rằng điều này có thể dẫn tới “sự phong tỏa hoàn toàn nguồn cung năng lượng”, vi phạm các nguyên tắc thương mại quốc tế và đẩy người dân Cuba vào “điều kiện sống cực kỳ khó khăn”.