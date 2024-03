New Zealand ưu tiên thúc đẩy hợp tác quốc phòng với Việt Nam

(VTC News) -

Ngày 11/3, tại Thủ đô Wellington, New Zealand, đã diễn ra Đối thoại chính sách Quốc phòng Việt Nam – New Zealand lần thứ 4 dưới sự đồng chủ trì của Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam và Ngài Andrew Bridgman, Tổng Thư ký quốc phòng New Zealand.

Đối thoại năm nay diễn ra trong thời điểm đặc biệt nhân chuyến thăm chính thức New Zealand của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, qua đó góp phần vào thành công chung của chuyến thăm, cũng như làm sâu sắc thêm quan hệ hợp tác quốc phòng Việt Nam - New Zealand, phù hợp với quan hệ Đối tác Chiến lược giữa hai nước.

Quang cảnh Đối thoại chính sách quốc phòng Việt Nam-New Zealand lần thứ 4.

Tại Đối thoại, hai bên đã chia sẻ quan điểm về các vấn đề quốc tế, khu vực cùng quan tâm. Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến khẳng định, Việt Nam luôn nhất quán đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hữu nghị, hợp tác, phát triển, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ, là bạn, là đối tác tin cậy của các nước trên thế giới; Việt Nam kiên định Chính sách quốc phòng tự vệ, “Bốn không”. Đối với vấn đề Biển Đông, Việt Nam kiên quyết, kiên trì chủ trương giải quyết mọi tranh chấp bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước của Liên hợp quốc về Luật biển 1982 (UNCLOS 1982) và các cam kết ở khu vực.

Ngài Andrew Bridgman chia sẻ về chính sách quốc phòng của New Zealand, trong đó nhấn mạnh sự tham gia của các Bộ, ngành của Chính phủ và phát triển xây dựng lực lượng quốc phòng đến năm 2040; khẳng định việc thúc đẩy hợp tác quốc phòng Việt Nam – New Zealand là một ưu tiên, góp phần quan trọng vun đắp hòa bình, thịnh vượng ở khu vực cũng như thế giới.

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến đồng chủ trì Đối thoại.

Về hợp tác song phương, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến đánh giá, thời gian qua, quan hệ hợp tác quốc phòng Việt Nam – New Zealand được lãnh đạo cấp cao Bộ Quốc phòng hai nước quan tâm chỉ đạo và đạt nhiều kết quả thiết thực trên cơ sở Bản ghi nhớ về hợp tác quốc phòng năm 2013, cụ thể trên các lĩnh vực: trao đổi đoàn; đào tạo; đối thoại, tham vấn, GGHB LHQ; công nghiệp quốc phòng; hải quân...

Tại Đối thoại, hai bên cũng đã trao đổi, thống nhất Dự thảo Kế hoạch hợp tác 3 năm giai đoạn 2024-2026 và giao cho cấp làm việc hoàn chỉnh để sớm ký kết. Thời gian tới, hai bên đẩy mạnh hợp tác trên các lĩnh vực hiện có, đồng thời nghiên cứu mở rộng hợp tác một số lĩnh vực khác mà hai bên có nhu cầu và khả năng như: hợp tác hải quân, không quân, biên phòng, tình báo, an ninh mạng, quân y, công nghiệp quốc phòng, thương mại quân sự, cứu hộ - cứu nạn…

Bộ Quốc phòng Việt Nam mong muốn trao đổi kinh nghiệm với New Zealand về công tác cứu hộ - cứu nạn trên biển, đề nghị nghiên cứu khả năng ký Bản ghi nhớ về hợp tác trong lĩnh vực này. Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến đề nghị Bộ Quốc phòng New Zealand tăng chỉ tiêu đào tạo tiếng Anh và các chuyên ngành mà Bộ Quốc phòng Việt Nam có nhu cầu, giảm độ tuổi sĩ quan tham gia khóa học Chỉ huy tham mưu tại New Zealand.

Hai bên nhất trí phối hợp chuẩn bị chu đáo cho chuyến thăm chính thức của Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam Phan Văn Giang đến New Zealand vào thời điểm thích hợp.

Hai bên ký Biên bản Đối thoại Chính sách Quốc phòng Việt Nam – New Zealand lần thứ 4.

Về hợp tác đa phương, Bộ Quốc phòng Việt Nam đánh giá cao các đóng góp tích cực, xây dựng của New Zealand trong khuôn khổ ADMM+. Đề nghị hai bên tiếp tục tăng cường tham vấn, phối hợp tại các cơ chế đa phương hai bên cùng tham gia, hoặc đồng chủ trì, nhất là các Nhóm Chuyên gia ADMM+, nhằm nâng cao hội nhập quốc tế về quốc phòng của Việt Nam và thúc đẩy quan hệ Đối tác Chiến lược ASEAN- New Zealand.

Nhân dịp này, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến trân trọng mời lãnh đạo Bộ Quốc phòng, các doanh nghiệp quốc phòng New Zealand sang Việt Nam tham dự Triển lãm Quốc phòng Quốc tế Việt Nam lần thứ hai vào tháng 12 năm nay.

Kết thúc Đối thoại, hai bên đã ký Biên bản Đối thoại Chính sách Quốc phòng Việt Nam – New Zealand lần thứ 4.