Nẹt pô đi ‘săn mây’ sống ảo, hơn 80 thanh niên bị xử lý

(VTC News) -

Ngày 14/4, Công an Đắk Nông cho biết, đơn vị kịp thời ngăn chặn, xử lý nhóm gần 80 thanh niên đi săn mây sống ảo, nẹt pô, vi phạm luật giao thông gây mất an ninh, trật tự.

Công an tỉnh Đắk Nông xử lý gần 80 thanh niên vi phạm luật giao thông, gây mất an ninh trật tự khi đi săn mây, sống ảo.

Trước đó ngày 13/4, nhóm gần 80 thanh niên có độ tuổi từ 15 - 30 đến từ các tỉnh Đắk Lắk, Đắk Nông rủ nhau tụ tập đến khu vực đồi thông tại thôn 10, xã Nâm N'Jang, huyện Đắk Song (Đắk Nông) để "săn mây", sống ảo.

Những thanh niên này có hành vi nẹt pô, vi phạm luật giao thông, gây mất an ninh trật tự địa phương.

Công an tỉnh đã phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Phòng Cảnh sát cơ động và Công an xã Nâm N'Jang kiểm tra, lập biên bản xử lý và tạm giữ 78 phương tiện có những hành vi vi phạm như: Điều khiển phương tiện khi chưa đủ độ tuổi theo quy định; tự ý thay đổi khung máy, hình dánh, kích thước, đặc tính của xe; không có giấy phép lái xe; không có chứng nhận đăng ký xe; không gắn biển số.

Đồng thời công an tiến hành kiểm tra nồng độ cồn và chất ma túy đối với 78 trường hợp. Kết quả 1 trường hợp vi phạm nồng độ cồn.

Theo Công an tỉnh Đắk Nông, trong số 78 trường hợp bị lập biên bản xử lý đa phần là thanh niên địa bàn.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình cho thấy thời gian gần đây có các nhóm thanh niên, có độ tuổi từ 15 đến 25 tuổi đến từ tỉnh Đắk Lắk và một số địa phương trên địa bàn tỉnh Đắk Nông tụ tập đến khu vực khu vực đồi thông tại tỉnh Đắk Nông nơi có phong cảnh đẹp và thường xuyên xuất hiện mây mù để săn mây chụp hình vào buổi sáng sớm.

Trong quá trình sống ảo một số đối tượng có biểu hiện điều khiển xe mô tô, xe gắn máy lạng lách, đánh võng, nẹt bô... nguy cơ gây mất an ninh, trật tự, thậm chí có thể tổ chức đua xe trái phép.

Để kịp thời phòng ngừa, ngăn chặn, xử lý ngay từ ban đầu, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Đắk Nông đã chủ động đề xuất lãnh đạo Công an tỉnh ban hành kế hoạch phối hợp với các Phòng nghiệp vụ (Cảnh sát hình sự, Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Cảnh sát cơ động) và Công an các xã Nâm N’Jang, thị trấn Đức An, huyện Đắk Song và Công an xã Quảng Sơn, huyện Đắk Glong xử lý, ngăn chặn ngay từ ban đầu.

Hiện vụ việc đang được lực lượng Công an tiếp tục điều tra, xử lý nghiêm những người liên quan.